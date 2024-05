Gemellaggio Taggia-Verbicaro, inaugurato il monumento simbolo di amicizia tra i due comuni

Un rapporto in grado di annullare le distanze e di abbattere i muri vincolanti del pensiero unico dettato dalla politica. Il gemellaggio tra Taggia e Verbicaro, comune della provincia di Cosenza, ne è un vero e proprio esempio. In occasione della presentazione del monumento dedicato ai due comuni, il sindaco Mario Conio e il suo collega Francesco Silvestri hanno ribadito ancora una volta quanto la politica rimane fine a sé stessa se alla base di essa non ci sono rapporti umani. Li stessi che hanno permesso ai due sindaci di coltivare un gemellaggio nato nel 2016 e di trasformarlo, in separata sede, in un'amicizia personale che va oltre la politica e che annulla, appunto, i 1107 km che separano i due comuni.