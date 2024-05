Processione e fuochi d'artificio, Vallecrosia festeggia Maria Ausiliatrice (Foto e video)

Folta partecipazione alla processione e ai fuochi d'artificio, andati in scena ieri sera, che hanno concluso la 'Festa di Maria Ausiliatrice' a Vallecrosia. Si è colta l'occasione anche per benedire la nuova autovettura della polizia locale.

Grazie al Comune gli agenti potranno usufruire di un nuovo e moderno mezzo. "Il corpo della polizia locale meritava un mezzo nuovo" - dice il sindaco Armando Biasi - "Per poter migliorare i servizi volti alla tutela della persona e del territorio dovevamo dotare di macchine e strutture efficienti gli agenti. Sono orgoglioso come sindaco di poter, in occasione dell'importante evento di Maria Ausiliatrice, benedire anche questa macchina che è l'inizio di un lungo percorso".

I festeggiamenti erano iniziati nel pomeriggio di ieri presso la parrocchia di Maria Ausiliatrice con la benedizione dei bambini, il rosario e la celebrazione della santa messa solenne. Alla sera, invece, le parrocchie di Maria Ausiliatrice, di San Rocco e di Vallecrosia Alta, insieme all'intera comunità, si sono riunite nell'oratorio di Don Bosco e hanno preso parte alla processione che ha attraversato diverse vie del centro: via Don Bosco, via Romana, via Roma, via Colombo e Belvedere. Per l’occasione erano presenti anche il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, il parroco della parrocchia dell'Immacolata Concezione a Bordighera padre Faustino, l’Amministrazione comunale, autorità civili, la polizia locale, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, la protezione civile, gli alpini, i bambini della comunione, i ragazzi dell'oratorio Don Bosco e la Banda Musicale di Borghetto San Nicolò-Città di Bordighera.

Per consentire lo svolgimento del corteo in totale sicurezza la polizia locale ha sospeso la circolazione veicolare al momento del passaggio della processione, che è stata 'scortata' dagli agenti e dalla protezione civile. Alla conclusione dell’evento si sono svolti, sul lungomare, i fuochi d'artificio, dono dell'Amministrazione comunale.