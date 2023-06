Ventimiglia: strada troppo stretta o errore umano? Le indagini della Polizia sull'incidente di ieri a Villatella

Potrebbe essere stata la strada, troppo stretta, la causa del volo del ‘Defender’ dell'Esercito, precipitato ieri mattina nell’entroterra di Ventimiglia e che ha provocato tre morti e un ferito grave.

Come scrive l’agenzia Ansa è una delle ipotesi fatte per interpretare l'incidente a causa del quale sono morti due cartografi civili dell’Istituto geografico militare di Firenze e un appuntato del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Vernante. La Polizia sta cercando di ricostruire quanto accaduto nei momenti precedenti all'incidente e, ovviamente, informazioni importanti potranno arrivare dalla testimonianza del ferito, Simone Bartolini, 61 anni di Scadicci (Firenze), unico sopravvissuto.

L'uomo è stato già ascoltato e, gli investigatori sarebbero orientati verso l'ipotesi della strada troppo stretta per il comportamento di un secondo finanziere, che sarebbe dovuto essere sul mezzo con gli altri ma che sarebbe sceso sostenendo che quel sentiero fosse troppo pericoloso.

L'allarme è stato dato proprio da lui e non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: non è escluso che il mezzo sia finito fuori strada con due ruote per evitare un ostacolo o perchè il sentiero in quel punto fosse particolarmente stretto. Alla guida del Defender c'era Tiberio Gherardini, 58 anni di Firenze. Gli altri morti sono Leonardo Sensitivi, 54 anni della provincia di Prato e il finanziere Michele Pellegrino, 37enne di Vernante.

Intanto sono fissati per domani alle 16, i funerali di Michele Pellegrino, l'appuntato della Guardia di Finanza, Soccorso Alpino. Il 37enne era legatissimo al suo paese e alla sua comunità e domani tutto il paese si fermerà per l'addio a questo giovane uomo così tragicamente e prematuramente morto. Il sindaco Gian Piero Dalmasso, assieme alla sua amministrazione, al segretario e a tutti i dipendenti del Comune, ha fatto stampare un manifesto funebre con il quale viene comunicata la partecipazione commossa all'immenso dolore della famiglia, molto conosciuta e stimata.

La salma nelle prossime ore arriverà alla Casa di riposo del paese e da qui, alle 15.45, partirà alla volta della chiesa. La salma sarà poi accompagnata al tempio crematorio di Magliano Alpi.