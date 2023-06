Guida de “Il mare più bello”, Legambiente assegna 3 Vele a Taggia, Riva Ligure, Camporosso

Più “Vele” assegnate in Liguria ma nessuna località ha conquistato il massimo riconoscimento delle “5 Vele”. Per la la provincia di Imperia sono in crescita Taggia, Riva Ligure, Camporosso al Mare che raggiungono le 3 Vele dalle 2 del 2022.

Ma la Riviera dei Fiori risulta essere fanalino di coda con una sola Vela assegnata a Ospedaletti, Bordighera e Diano Marina. È quanto emerso dalla guida di Legambiente, “Il mare più bello”, che ha assegnato anche per il 2023 le “Vele blu”, da una a cinque, voto massimo. Rispetto al 2022 nella guida le località con almeno una Vela in Liguria sono passate da 80 ad 86 mentre perdono il primato delle 5 Vele Vernazza, Riomaggiore e Monterosso nelle Cinque Terre che scendono a 4 e Portovenere che da 4 passa a 2.

Nel Golfo dei Poeti diminuiscono le Vele con Rapallo, Moneglia, Lavagna, Sestri Levante e Santa Margherita che da 3 Vele passano a 2. Si confermano invece con 3 Vele Portofino, Camogli e Sori. Due Vele che mantengono Finale Ligure, Noli, Varazze, Andora, Bergeggi, Ceriale, Celle, quest’ultima in crescita.