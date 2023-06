Nuovo calendario eventi per Triora: la formula Di Fazio "Cambio di passo, una estate per tutti"

Il nuovo calendario degli eventi estivi di Triora segna un cambio di passo. Si mette da parte una proposta forse un po' di nicchia, legata all'immaginario esoterico e alle streghe, per eventi più generalisti rivolti a famiglie e persone amanti dell'enogastronomia e della montagna. (Il calendario completo è allegato in fondo all'articolo ndr)

Ad inaugurare l'estate di Triora sarà il 24 giugno 'La notte romantica dei borghi più belli d'Italia', a partire dalle 18.30 con aperitivo, cena e musica dal vivo. Il giorno successivo, sarà la volta dello sport con il 'quadrangolare di calcio' con Stefano Sturaro , centrocampista originario di Sanremo, ex Juventus e attuale capitano del Genoa.

Diversi gli eventi pensati per famiglie con bambini. In particolare Triora Bimbi, il 16 luglio per tutto il giorno con spazi gioco, gonfiabili e animazioni nelle vie del paese. Poi tornerà anche il cinema sotto le stelle con la proiezione del film d'animazione Soul, il 7 agosto.

Frazioni protagoniste dell'estate