Vallecrosia, comunità riunita per celebrare la 'Festa di Maria Ausiliatrice' (Foto e video)

Con la benedizione dei bambini, la pesca di beneficenza, il rosario e la santa messa è iniziata la 'Festa di Maria Ausiliatrice' a Vallecrosia.

La comunità si è riunita, nel pomeriggio odierno, per celebrare la patrona principale della famiglia salesiana. Dopo la benedizione dei bambini, avvenuta nel cortile dell'oratorio Don Bosco, ragazzi e adulti hanno potuto partecipare alla pesca di beneficenza per conquistare ricchi premi mentre nella chiesa di Maria Ausiliatrice è stato recitato il rosario e poi è stata celebrata la santa messa officiata dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta alla presenza di autorità civili, militari, religiose, della polizia locale, dei bambini della prima comunione, di una ragazza che ha ricevuto la cresima, del coro della chiesa e delle associazioni cittadine.

I festeggiamenti proseguiranno in serata con processione e fuochi d'artificio. "Alle 20.45 ci si radunerà nel cortile dell'oratorio Don Bosco per la processione che partirà alle 21 e attraverserà le vie cittadine. Sarà accompagnata dalla Banda Musicale di Borghetto San Nicolò-Città di Bordighera" - dice don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice - "Tutta la popolazione è invitata a partecipare addobbando il percorso che passerà lungo via Don Bosco, via Romana, via Roma, via C. Colombo per giungere, infine, al Belvedere dove vi sarà la benedizione e i fuochi d'artificio, dono dell'amministrazione".