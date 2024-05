Speciale Weekend: un fine maggio all’insegna della cultura, della musica e delle passeggiate all’aria aperta

Un fine settimana caratterizzato, almeno nella nostra provincia, dal bel tempo che induce a trascorre queste due giornate all’aria aperta. Fortunatamente c’è l’imbarazzo della scelta e quindi ecco le passeggiate di oggi: ad Imperia torna la Passeggiata tra gli Ulivi e le Ginestre – Festa dell’Affido Familiare che si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’accoglienza e della condivisione attraverso l’Affido Familiare. Il ritrovo è fissato alle 15 al Santuario di Montegrazie. Il trekking si svilupperà ad anello su due percorsi a scelta, uno ‘Verde’ di circa 4 km, adatto anche alla percorrenza con i passeggini, e uno ‘Giallo’ più impegnativo di circa 8 km con dislivello positivo di 400 mt. Sul percorso giallo, sarà presente un punto ristoro e uno finale, per entrambi i percorsi, all’arrivo al Santuario di Montegrazie. La partecipazione all’evento è gratuita. Sarà comunque gradita un’offerta libera. Per informazioni: 339 7379449.



Anche nella nostra Provincia si celebra la ‘Giornata Mondiale della Biodiversità’ con ‘FAI vivere il bosco’: una passeggiata con pic-nic dalla Cappella di Santa Brigida sulle colline di Dolcedo verso il Monte Faudo per conoscere, con l'aiuto di guide ambientali ed esperti in materia, le peculiarità ambientali, animali e vegetali dell'ambiente circostante, spaziando dalle api ai funghi, dagli alberi agli uccelli, osservando la fioritura del cisto e delle orchidee. L’evento è curato dal Gruppo Giovani e dalla Delegazione FAI di Imperia. L’appuntamento è alle ore 9 per il primo gruppo di 20 persone e 9.30 per il secondo gruppo presso la Cappella di Santa Brigida. Contributo di 10 euro per gli iscritti FAI e 15 euro per i non iscritti. Abbigliamento e scarpe da escursione, pranzo al sacco e acqua. Info: imperia@delegazionefai.fondoambiente.it.



Una camminata all'aria aperta con spettacolo itinerante per raccontare luoghi, storie, tradizioni e personaggi del territorio è quella proposta oggi a Camporosso. Per l'occasione il Teatro della Tosse porterà in scena ‘Di ulivi, vigneti, storie e silenzi’, testo e regia di Amedeo Romeo con ideazione e collaborazione ai testi di Emanuele Conte. Si tratta di un viaggio emotivo e sensoriale ma anche una passeggiata nella storia e un cammino teatrale per riscoprire un territorio unico e nascosto. I partecipanti cammineranno lungo un percorso che si snoderà a Ciaixe che sarà intervallato da intermezzi teatrali degli attori del Teatro della Tosse. La partecipazione è libera ma la prenotazione è obbligatoria. Vi saranno quattro gruppi da cinquanta persone con partenze scaglionate alle 17, alle 17.20, alle 17.40 e alle 18. Per informazioni si può contattare terredelrossese@gmail.com.



Alle 15.30 di oggi a Civezza l’appuntamento è con la seconda edizione di ‘CondiVivere a Civezza’, una manifestazione che porterà i partecipanti alla scoperta di sapori e saperi autentici. La passeggiata, che partirà dalla piazza della Chiesa parrocchiale, si preannuncia come un'esperienza imperdibile per chi ama la natura, la gastronomia e la cultura. Un'occasione per trascorrere una giornata piacevole in compagnia di persone speciali e per scoprire un territorio ricco di tesori nascosti. Si consigliano scarpe da cammino e una borraccia d’acqua. Per informazioni e prenotazioni telefonare a Federica 338 3382168.



Le passeggiate di domani.

Domani appuntamento ad Imperia con il quarto appuntamento dei trekking organizzati da UISP con il Comune in occasione del Centenario della Città. La passeggiata, partendo da Borgo Prino, che trae il suo nome dal torrente Prino che solca la valle omonima nell'entroterra cittadino, si dirigerà verso la suggestiva Torre di Prarola, sito storico di rilevanza culturale e paesaggistica. La Torre di Prarola, eretta nel XVI secolo per proteggere le coste dagli attacchi dei corsari Barbareschi provenienti dal Nord Africa, costituisce un importante capitolo della storia locale e una testimonianza della resilienza della comunità di Imperia. L'itinerario, della durata di circa due ore e trenta, si snoderà lungo la panoramica pista ciclabile, ottenuta dal recupero del tracciato della ferrovia costiera. L'appuntamento è fissato per le 9.30 presso il parcheggio Torre Bonazza, situato in fondo a via Nino Lamboglia. L'evento è gratuito e aperto a tutti i cittadini e ai visitatori.



Infine segnaliamo la 48ª edizione della ‘Marcia delle Palme’, organizzata dal Risveglio Bordigotto e da Bordighera Bene Comune. Il ritrovo della marcia, rigorosamente non competitiva, è fissato sul Piazzale del Capo di Bordighera Alta con partenza prevista alle 9.30, mentre già dalle 7.30 sarà possibile presentarsi sul Capo per le iscrizioni. Il percorso sarà quello originale che ha reso celebre la manifestazione in tutta la Provincia: partenza dal Piazzale del Capo a Bordighera Alta e percorso che attraversa Sasso, Madonna della Neve, Vallebona e Borghetto San Nicolò, con l’arrivo previsto nuovamente sul Capo, per un totale di circa 15 chilometri. Confermati i vari punti ristoro durante il percorso, con la grande novità dell’opzione Gluten-Free. Ad ogni iscritto verrà consegnata una sacca zaino ricordo e al termine della manifestazione ci saranno tanti premi per tutti.



Conferenze e presentazioni letterarie. Quelle di oggi.



Fine settimana a Ospedaletti dedicato al libro e alla lettura per i giovani con la 5ª edizione de ‘Il Piccolo Festival – Festival del Libro per ragazzi’ ospitata all'interno del centro culturale polivalente 'La Piccola' (ex scalo merci) in via Cavalieri di Malta. Il tema di quest'anno è 'Parole in scena'.

Oggi il programma inizierà alle 10 con l'autore Paolo Reineri, mentre nel pomeriggio dalle 15 prenderà il via ‘A caccia di libri’, caccia al tesoro letteraria attraverso le vie di Ospedaletti. Gran chiusura domani, domenica 26 maggio, a partire dalle 10 con lo spettacolo ‘La pazza storia del cinema’ e ‘Indovina la star’ a cura dell'Istituto Comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia. Gli appuntamenti seguenti sono previsti alle 11.30 con Paolo Usai con proiezione di un cortometraggio relativo al suo libro 'La Tartalupa', alle 15 con Sergio Badino e il suo libro 'Mille papaveri rossi' ispirato da un brano di Fabrizio De Andrè. Alle 16 si terrà la premiazione del concorso letterario 'La pace comincia con un sorriso' cui hanno partecipato ben 21 scuole di tutta la provincia di Imperia. Nelle giornate di sabato e domenica, dalle 10 alle 19, saranno aperti gli stand delle diverse case editrici ed anche uno stand della sezione Enpa di Imperia-Sanremo per lo scambio di figurine della serie 'I Cucciolotti'. Infine lungo la Pista Ciclabile, domenica 26 maggio dalle 10 alle 19 sarà presente 'I colori dell'arte' mercatino di artigianato e aziende agricole a cura dell'associazione culturale Amici della Musica e delle Arti (il programma nel dettaglio a questo link).



Questa mattina alle 11, presso la Federazione Operaia di Sanremo, in via Francesco Corradi 47, avrà luogo la conferenza di interesse culturale ‘Il Sud dell’Europa: Sanremo e il Ponente ligure visti da viaggiatori e botanici tedeschi’. L’evento è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Lo studiose Alberto Guglielmi Manzoni dialogherà con Claudio Littardi, già responsabile del Servizio Beni Ambientali del Comune di Sanremo e presidente del Centro Studi e Ricerche per le Palme di Sanremo e organizzatore della Biennale europea delle palme. L’evento, organizzato e curato dalla Fondazione ‘l’Uomo e il Pellicano’, è patrocinato dal Rotary Club-Sanremo e dall’Azienda Antonio Marchese (Ricerca e Selezione Rose).



Alla Pinacoteca Rambaldi di Coldirodi, frazione di Sanremo, alle 16 di oggi, Rossella Masper, storica bibliotecaria del Comune di Sanremo, dialogherà con lo storico Enzo Barnabà e il suo libro ‘Il sogno babilonese – Lo Château Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera’.

Durante la Belle Époque, il ‘sogno babilonese’ dei milionari inglesi (e non solo) era quello di creare in Riviera e in Costa Azzurra delle ville, dette château, circondate da giardini a strapiombo sul mare; questi ultimi, che sostituivano le coltivazioni tradizionali, facevano pensare ai giardini pensili realizzati da Semiramide a Babilonia. Lo Château Grimaldi, situato in Italia, a pochi metri dalla frontiera francese, è in realtà una magnifica enclave internazionale di tre ettari, che funge da trait d’union tra i due paesi. Qui hanno abitato James Bennet, l’autorevole botanico inglese e ginecologo della Regina Vittoria, Romaine Brooks, la pittrice amata da D'Annunzio, e altri, fino al chirurgo Serge Voronoff, noto per i trapianti di testicoli di scimmia sull’uomo.



Alle 16 di oggi si terrà il terzo incontro della rassegna ‘Incontri con gli Autori’ organizzato dall’Istituto di Studi Liguri per i mesi di maggio e giugno nel giardino del Museo Bicknell di Bordighera. Per l’occasione il giovane ricercatore Alessio Bellini presenterà il suo libro ‘C’era una volta Sanremo – Evoluzione della geografia antropica della Città dei Fiori letta attraverso le opere di Italo Calvino’. A dialogare con l’autore Carmen Ramò, insegnante nelle scuole medie e superiori, appassionata di letteratura italiana e scrittura, è coautrice di diversi romanzi e racconti nati dalla decennale partecipazione al Laboratorio di Scrittura collettiva dell’associazione Teatro del Banchero di Arma di Taggia.



Ad Arma di Taggia torna oggi la rassegna letteraria ‘Di libro in libro’ con la presentazione della raccolta di versi dal titolo ‘E poi toccarlo, il mare’ di Mara Pardini (ingresso libero). L’appuntamento è fissato a Villa Boselli, con inizio alle 17. L’autrice dialogherà con il giornalista Gianni Micaletto, moderatore dell’incontro. Previste inoltre letture di alcune poesie a cura dell’attrice Graziella Tufo.

Formato da una trentina di componimenti, ‘E poi toccarlo, il mare’ trasporta il lettore in un delicato racconto emotivo, in cui è possibile cogliere le illusioni, i palpiti di un amore ora fatto di assenze ora di intese, caratterizzato da quella vena di malinconia che impregna le cose, attraversate da ansie e tremori proprio come noi che l’abitiamo.



Il centro polivalente ‘Le Rose’ di San Biagio della Cima ospiterà oggi alle 17.30 il primo appuntamento degli ‘Itinerari di Letteratura 2024’, organizzati dall’Associazione ‘Amici di Francesco Biamonti’. Questo primo incontro vede la partecipazione del Prof. Vittorio Coletti, professore emerito dell’Università di Genova e accademico della Crusca. Autore di saggi sulla Lingua e la Letteratura italiana e commentatore sui giornali genovesi di politica e costume. Durante l’incontro verrà presentato il suo nuovo libro, un saggio in forma di romanzo, dal titolo ‘Figure della crisi 1’. Introdurrà il volume il prof. Alberto Beniscelli, già docente di Letteratura Italiana e direttore del Dipartimento di Italianistica presso l’Università di Genova.



Al Museo Civico di Sanremo, in Piazza Nota, domani alle 16, si terrà la presentazione del libro di Andreja Restek dal titolo ‘La solitudine della verità, in viaggio tra le ombre delle guerre’. Si tratta di un percorso personale e commovente, dall'infanzia trascorsa in un piccolo paese dell'ex Jugoslavia, dove la realtà spesso sembra priva di pietà, fino alla sua ascesa come fotoreporter di guerra di fama internazionale.

Gli spettacoli musicali di oggi.

Al Teatro dell'Attrito di Imperia è in programma questa sera un concerto dal titolo ‘Qui Sas – impro visioni sonore’ con Claudio Bellato (chitarra), Andrea Paganetto (tromba), Leo Saracino (percussioni). Info e prenotazioni al 320 212 7561.

‘L’altro lato del vento’ è il titolo del concerto del maestro Manuel Merlo alla chitarra e del maestro Davide Calvini al clarinetto in programma questa sera nel Teatro opere parrocchiali. Letture e poesie a cura di Michele Parisi e performance grafica di Fabio Muroni. L’ingresso è ad offerta, info e prenotazioni 375 8311212.

Nell’ambito della rassegna ‘Giardini in Musica’ i giardini botanici Hanbury di Ventimiglia ospiteranno questo pomeriggio alle 16 un quartetto di giovani e talentuosi musicisti dell’associazione ‘Genova Sinfonietta’. Ad esibirsi saranno Francesco Bagnasco (violino), Carola Romano (violino), Filippo Laneri (viola), Martina Romano (violoncello). In programma musiche di Mozart e Haydn. Per informazioni 340 2915159.

La Sala Beckett del teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare ospiterà uno spettacolo omaggio a Faber e alla sua Genova dal titolo ‘Le Carte di Angiolina’ con voci ed archi de ‘Il Teatro dell'Albero’ e del Progetto ‘Ianua’.

Ecco quelli di domani.



‘L’ultima Diva’ è il titolo del concerto Lirico/Teatrale in omaggio a Maria Callas che vedrà la partecipazione del Soprano Angelica Cirillo, dell’attrice Loredana De Flaviis (Maria Callas), dell’attore Franco La Sacra (Onassis) e del pianista Leonardo Ferretti. L’appuntamento è per le 17.30 a Palazzo Roverizio di Sanremo. Info 347 3423419.

Il Teatro dell’Opera del Casinò ospiterà alle 19 lo spettacolo musicale ‘MusichiAmo’ organizzato dalla Sezione A.N.F.I. di Sanremo e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia con ricavato devoluto a favore della famiglia Doukhani, che il 24 febbraio 2024, in un tragico incidente stradale, ha perso il figlio Mohtadi e la figlia Manar ha subito gravi lesioni fisiche.

Per dovere di cronaca segnaliamo la performance al Roof Garden del Casinò di Sanremo (già sold out) del Mago Gabriele Gentile con Nicole Magolie e la sua band. Uno spettacolo appositamente creato per la migliore clientela del Casinò, su invito, che si svolgerà questa sera, felice connubio composto da spettacolari numeri di magia ed avvolgenti coreografie su musiche che spaziano a livello internazionale.

Concludiamo con segnalare un evento che apre le porte alle numerose sagre in programma nei mesi estivi in tutta la provincia. Si tratta della festa denominata ‘Scunfoegu’ che si terrà a Pietrabruna oggi a partire dalle 19.30. Durante la manifestazione, organizzata dalla Proloco, si potranno gustare ravioli, pollo, salsiccia, rostelle, costate, frittelle di zucchine e tanti deliziosi dolci. Appena farà buio ci sarà la suggestiva accensione del grande falò e a seguire musica e canti con ‘La Bandina della val Nervia’.





