Sanremo: gemellaggio con la città di Mentone, mercoledì al Golf Club degli Ulivi la 'Coupe de France'

Importante appuntamento, sportivo e istituzionale, mercoledì prossimo al ‘Golf Club degli Ulivi’. Nell’ambito del gemellaggio tra le città di Sanremo e Mentone e con la collaborazione del consolato onorario di Francia presieduto da Luca Fucini, la struttura matuziana organizza la ‘Coupe de France’ di golf.

Si tratta di una gara su 18 buche Stableford con tre categorie. Parteciperanno anche i sindaci delle due cittadine rivierasche, Yves Juhel ed Alberto Biancheri, oltre ad una cinquantina di giocatori italiani e francesi.

La gara partirà alle 9 del mattino e proseguirà per tutta la giornata. Alle 18 sono previste le premiazioni. Si tratta di un appuntamento molto importante per il gemellaggio che vedrà le due città collaborare fattivamente nei prossimi anni, come dimostrato già al recente corso fiorito, dove ha partecipato anche un carro di Mentone, ispirato alla ‘Fete du Citron’.