Diano Marina: Aromatica a Scuola, premiate le migliori esecuzioni delle ricette (foto)

In linea con la missione di promuovere la cultura del cibo e l'importanza della sostenibilità ambientale, Aromatica ha realizzato l'iniziativa "Aromatica a Scuola” - rivolta alle Scuole primarie dell'Istituto Comprensivo Diano Marina -, un percorso formativo e un concorso, che hanno coinvolto i giovani alunni in un viaggio alla scoperta delle ricette tradizionali, della creatività culinaria e del rispetto per l'ambiente.

Durante l’evento, sul palco di Aromatica, sono state premiate le migliori esecuzioni delle ricette, tra cui la “Ricetta antica riscoperta”, la “Ricetta più creativa”, la “Ricetta rispettosa dell’ambiente” e la “Ricetta fusion contaminazione culturale”.

Queste le classi vincitrici delle singole categorie: per la ricetta della tradizione, riscoperta e rivisitata, la classe Seconda della Scuola primaria Ferrari di Cervo (n. 15 alunni) con il "Pestun di fave"; per la ricetta creativa, la classe Quarta della Scuola primaria di Diano Castello (n.15 alunni) con i "Baci di dama creativi"; per la ricetta fusion con contaminazioni culturali, piazzamento ex aequo per la classe Quarta della Scuola primaria Ferrari di Cervo (n. 15 alunni) con "Pan-Nilo" e la classe Seconda di Villa Scarsella (n. 19 alunni) con "Involtini di foglie di vite"; per la ricetta rispettosa dell'ambiente con utilizzo di prodotti locali, la classe Seconda della Scuola Manzoni di Via Biancheri (n. 19 alunni) con la ricetta "Risotto con i fiori di borragine".

Seconde classificate e pari merito la classe Prima della Scuola primaria Manzoni di Via Biancheri (n. 13 alunni) con la ricetta "Friscioi"; la classe Terza Scuola primaria Manzoni di Via Biancheri (n. 14 alunni) con la ricetta “Pasta tricolore"; la classe Quarta 4 della Scuola primaria Manzoni di Via Biancheri con la ricetta "Spaghetti all'aromatica" (n. 17 alunni); la classe Quinta della Scuola primaria Manzoni di Via Biancheri con la ricetta “Crepes creative" (n. 20 alunni).

Consegnato anche un premio speciale alla Scuola dell'infanzia di Diano San Pietro che ha partecipato fuori concorso.

In questa circostanza è stata anche consegnata una targa allo Chef Antonio Novaro, icona della ristorazione dianese, da 33 anni titolare del noto e glorioso Ristorante Beach.

Al termine della premiazione, lo Chef Professore Livio Revello, con i suoi allievi dell’Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia ha riproposto la preparazione della ricetta “Risotto con i fiori di boragine” e il Pan-Nilo.

Oltre ai giovanissimi e alle loro entusiaste famiglie, sono intervenuti alla cerimonia di premiazione Patrizia Brosini (Dirigente scolastica Ist. Comprensivo Statale di Diano Marina), Alixia Patri (vice Preside e Responsabile del progetto), Sabrina Messico (Assessore istruzione e cultura del Comune di Diano Marina), Barbara Feltrin (Assessore ecologia e ambiente), Francesco Bregolin (Presidente del consiglio comunale), Gianluca Gramondo (Consigliere comunale con delega alle manifestazioni). Ringraziamento speciale a Francesca Bellando (Responsabile comunale settore istruzione), Davide Fabbri (Gestioni Municipali, Agrotecnico manutentore del verde), Domenico Surace (Gestioni Municipali, Amministratore Unico).