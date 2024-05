La rassegna 'Cervo in blu d'inchiostro' porta Carlo Lucarelli in barca a vela (foto)

Una chiacchierata in barca vela con Carlo Lucarelli ha preceduto ieri mattina l’incontro con l’autore previsto per la rassegna Cervo in blu d’inchiostro 2024, che si avvale della collaborazione delle scuole della provincia. Al timone del Bavaria 44 del Polo Tecnologico Imperiese, Giorgio Tim, docente di Meccanica e macchine, coadiuvato alle manovre dagli allievi dell’Istituto nautico Andrea Doria per la breve veleggiata davanti al suggestivo borgo di Cervo. La conversazione, condotta da Lucia Jacona, dirigente dell’Istituto Colombo di Sanremo, ha preso avvio dallo spunto del silenzio del mare, con la storia raccontata da Lucarelli di un ufficiale tedesco nella Francia occupata del 1941, e ha coinvolto tutto l’equipaggio sui temi della lettura e della scrittura a scuola, della memoria e delle scelte.



Con i suoi libri, ibridazione tra giallo e romanzo storico, Carlo Lucarelli ha indagato momenti chiave della storia italiana, spesso dimenticati, rovistando nelle contraddizioni e nelle storture del nostro Paese, una rivisitazione critica del passato e delle sue ombre sul presente. Romanzi mai rassicuranti o consolatori, dove spesso il mistero si risolve, mandanti ed esecutori sono chiari all’investigatore e al lettore, ma la giustizia non trionfa. Di questo e di altri rimossi storici, come il passato coloniale dell’Italia in Africa, si è parlato anche nell’incontro pomeridiano all’Oratorio di Santa Caterina per la presentazione dell’ultimo libro di Lucarelli dal titolo Bell’abissina. Un’indagine del commissario Marino, pubblicato nella collana “il giallo Mondadori”, con letture dell’attrice Nicole Ghirardi e intermezzi musicali al pianoforte di Luisa Repola. Grandi la partecipazione di pubblico e il coinvolgimento degli studenti del Polo Tecnologico, che hanno integrato, con interventi e domande, l’intervista all’autore di Lucia Jacona e Francesca Rotta Gentile, curatrice della rassegna.