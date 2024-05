Venerdì 10 maggio alle Macine del confluente di Badalucco storie di gusto con i piatti dello chef Giancarlo Borgo e i racconti del giornalista Claudio Porchia

Se volete provare un'esperienza unica per scoprire le radici culturali e gastronomiche di questa affascinante valle dell'entroterra ligure segnatevi in agenda la data di venerdì 10 maggio. Con inizio alle ore 20.00 lo chef Giancarlo Borgo proporrà un menù che vuole celebrare i migliori prodotti del territorio in preparazioni, che saranno accompagnate dallo storytelling del giornalista Claudio Porchia.

Per questa serata i tavoli della Locanda le Macine del Confluente saranno imbanditi con un'abbondanza di prodotti locali provenienti dalla Valle Argentina: formaggi freschi e stagionati, miele di castagno, olive taggiasche, ortaggi di stagione e ottimo vino.

L'atmosfera sarà come sempre accogliente e conviviale, con gli ospiti che scopriranno aneddoti e curiosità di quella che è una vera e propria "food valley", la meta preferita da turisti e esperti gastronomici provenienti da tutto il mondo in cerca di esperienze culinarie autentiche e deliziose.

L’aperitivo di benvenuto prevede gli stuzzichini del Contadino, fra cui il Marò di Fave e la Focaccia al Rosmarino, insieme ad una rivisitazione dei Frisceu della nonna, preparati con il Baccalà.

Fra gli antipasti potrete assaporare la Millefoglie dell’Orto, il Brandacujun con Olio Evo di Taggiasca, l'Insalata di Panissa con Erba Cipollina e le verdure di stagione ripiene.

Come primo piatto, il Raviolo della Tradizione con un raffinato ripieno di Bietoline, Borragine e Ricotta, aromatizzato con Timo e Pinoli.

Fra i secondi piatti, potrete scegliere tra una ricetta esclusiva dello chef, il Coniglio all’Oxentina, (Lombatina alle Erbe Aromatiche con Pomodoro Secco e Crumble di Canestrelli di Taggia) o una raffinata e squisita degustazione di Formaggi d’Alpeggio con Toma Brigasca, accompagnati dal “Bruss” e Miele della Valle serviti in abbinamento a un cestino con pani tipici della valle.

E per concludere in dolcezza, un Semifreddo ai sentori del Bosco.

Al termine della cena è prevista la proiezione della puntata di “Invita Vito” registrata a Badalucco insieme a Stefano Bicocchi in arte Vito e trasmessa su Gambero Rosso Channel con la presenza di Enzo e Antonio, due protagonisti e testimoni del territorio con due tipiche preparazioni: la Frandura di Montalto e la “Fugassa ca puve” di Badalucco.

Costo a persona euro 45,00, bevande escluse.

È consigliabile la prenotazione al numero di telefono 0184.407018.

La Locanda le Macine del Confluente è un Ristorante della Tavolozza e si trova a Badalucco in località Oxentina. Dispone di sito internet www.lemacinedelconfluente.com e può essere contattato anche via mail: info@macine.eu.