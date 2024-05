Sanremo: successo per il concerto-omaggio a Giacomo Puccini del Club UNESCO (foto)

Grande successo ha riscosso l'evento organizzato dal Club per l'UNESCO di Sanremo OdV, presieduto dall'Ing. Ciro Esse, svoltosi sabato 4 maggio presso il Palazzo Roverizio per celebrare Giacomo Puccini in occasione della ricorrenza dei 100 anni dalla sua morte.

“Nella Sala del prestigioso Palazzo matuziano – si spiega nel comunicato - si è tenuta una Conferenza Concerto presentata dal Maestro Antonio Secondo e da Gabriella Massa, seguita dall'interpretazione di brani tratti da celebri opere di Puccini, ma anche di Bellini, Donizetti, Mozart, Verdi e Wagner, da parte di cantanti lirici di Sanremo: i Soprani Gabriella Carioli e Luana Tami Lauro e i Baritoni Gabriele Esse ed Enrico Buson accompagnati al pianorte dalla Maestra Tiziana Zunino.

Gli artisti sono stati ex allievi dell'Insegnante di Musica della Scuola ‘Ottorino Respighi’ - Maestra Rosita Belgrano, a cui il Club ha voluto esprimere, con questa manifestazione, un ringraziamento per il suo lavoro svolto, con dedizione e amore, a favore della formazione artistica di molti studenti matuziani e formulare gli auguri per il compimento del 90 esimo compleanno. Come saggiamente ha riferito la Maestra Rosita Belgrano : ‘la musica allunga la vita, ci dà energia, rende leggeri momenti difficili e migliora il tono dell'umore’.

Il Presidente Ciro Esse e i Soci del Club per l'UNESCO di Sanremo OdV ringraziano il folto pubblico presente nella Sala del Palazzo Roverizio, a cui i giovani artisti, attraverso la loro musica, hanno trasmesso sentimenti di bellezza e armonia”.