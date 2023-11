Sanremo: lunedì prossimo in Comune quarto appuntamento di ‘Stop allo spreco alimentare’

Lunedì prossimo alle 17.30, in Comune a Sanremo (Sala degli Specchi), si svolgerà il quarto appuntamento del ciclo ‘Stop allo spreco alimentare’ dal titolo ‘Meno spreco Meglio sto’ con due illustri relatori come Maura Bozzali e Francesco Stefania che presenteranno il loro libro uscito nel 2023 ‘Vivi felice e più a lungo con Prevenzione a Tavola, Tutto quello che non sai sul cibo’ (ed. Sperling & Kupfer).

‘Oggi faccio il pieno di proteine’, ‘Dopo la palestra un bel carico di carboidrati’: ormai parlando di alimentazione abbiamo sostituito i cibi veri con le molecole, termini che non dicono nulla né sul tipo di cibo che mangiamo, né sulla qualità, né sulla sua origine. Parole ‘tecniche’ che spesso vengono usate senza una reale conoscenza del loro significato. Il risultato è una grande confusione, tante indicazioni spesso contraddittorie che generano nelle persone dubbi e perplessità. È proprio per rispondere alle numerose domande che nascono continuamente in tema di nutrizione che è nato il progetto Prevenzione a Tavola, una piattaforma online il cui obiettivo è valorizzare le proprietà e i benefici degli alimenti per migliorare lo stile di vita e la salute attraverso le competenze di medici, nutrizionisti e chef.

La dottoressa Maura Bozzali ci spiegherà in che modo i giusti alimenti cucinati correttamente possono deliziare il palato curando il corpo, illustrando preziosi abbinamenti dai molteplici vantaggi e ci farà scoprire il piacere di nuovi cibi e antichi sapori. La sapiente esperienza dello chef Francesco Stefania ci proporrà menù e ricette gustose per invitarci ai fornelli con una prospettiva del tutto nuova, e per intraprendere una rivoluzione gentile all'insegna del gusto in tavola. I due relatori ci insegneranno a tornare al cibo che ci fa bene, per creare una preziosa sinergia tra ciò che la scienza ha scoperto in questi decenni e ciò che la tradizione ha selezionato in millenni e per aiutare il nostro organismo a restare in forma e in salute, chiarendo una volta per tutte che la prevenzione è un vero «superpotere» nelle nostre mani per gestire il nostro benessere, allontanare patologie croniche e vivere una sana longevità.

Maura Bozzali, biologa nutrizionista, si è specializzata in Genetica medica, ambito in cui per dieci anni ha lavorato nella ricerca scientifica di base. Operatore olistico in Alimentazione naturale bioenergetica, ha conseguito un master universitario in Alimentazione e dietetica vegetariana. Esperta di comunicazione scientifica, collabora con Prevenzione a Tavola ed è insegnante di Cucina naturale vegetale e macrobiotica.

Francesco Stefania, chef, ha maturato un ricco bagaglio di esperienza lavorando per anni in diversi ristoranti d'Italia. Dal 2005 è vicepresidente dell'associazione L'Ordine dell'Universo, grazie alla quale ha acquisito competenze nella cucina preventiva in relazione ai percorsi intrapresi a Cascina Rosa - Dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell'Istituto nazionale dei tumori. Insegna in diverse scuole alberghiere e associazioni di educazione alimentare. È lo chef e il socio co-fondatore della piattaforma online Prevenzione a Tavola. più nota come PAT a oltre 2 milioni di italiani che la seguono sui social media, è la più grande scuola italiana on-line legata all'educazione alimentare con l'obiettivo di divulgare e diffondere maggiore consapevolezza sull'importanza di una sana alimentazione.