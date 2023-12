Sanremo: grande partecipazione al Teatro Ariston per il concerto benefico a sostegno della Croce Rossa (foto)

Grande partecipazione ieri sera al Teatro Ariston per il concerto del tenore Alessandro Lora, accompagnato dall’orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal maestro Diego Basso, con il coro Art Voice Academy. Lora è stato accompagnato dal soprano Chiara Cremaschi e dal flautista Andrea Griminelli.

Durante il concerto si sono esibiti in numeri acrobatici gli artisti della compagnia del “Circo dei Sogni” di Paride Orfei: Snejinka Nedeva (tessuti aerei), Cristian Orfei (aerial straps), Elina Fedorova (verticali), Federica Solinas (trapezio).

Hanno presentato la serata Paolo Piva, conduttore di RDS e Lavinia Abate, Miss Italia 2022.

Il concerto, oltre a regalare una serata di spettacolo, è servito per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa Italiana di Sanremo. Sono intervenuti il presidente Ettore Guazzoni, Andrea Guazzoni, Walter Vacchino per la proprietà dell'Ariston e i volontari della Croce Rossa Italiana.