Sanremo: domani al punto di incontro Coop si parla di ‘Stoccafisso, storie di vento e di sale’

Nell’ambito del programma di attività sociali ‘Corsi & Percorsi’ dell’associazione ‘Tempo Libero’ di Coop Liguria, la sezione Soci Coop di Sanremo organizza un incontro pubblico ‘Stoccafisso, storie di vento e di sale’ a cura di Laura Cerponi per un viaggio virtuale dal Mediterraneo al Circolo polare artico e ritorno, alla scoperta dell’oro dei Vichinghi.

Si terrà domani alle 16,30, nella Sala Punto d’incontro Coop di Sanremo, vicino al punto vendita di corso Matuzia. La conferenza, con proiezioni di immagini, si rifà al volume di Laura Cerponi ‘Il nobile veneziano ed il pesce Valentino’, illustrato dall’autrice con tavole a china e carboncino.

Il volume, che contiene stralci dal diario originale del nobile veneziano Pietro Querini, racconta la storia dello stoccafisso con riferimenti storici a partire dalle scorrerie di Vichinghi e Baschi in America, fino al naufragio del protagonista nel 1431 alle Isole Lofoten, dove il Capitano e la sua ciurma scoprono non solo un popolo bellissimo, aperto ed ospitale, ma anche strani pesci appesi ad asciugare ai gelidi venti del Nord.

Il merluzzo si è diffuso principalmente per ragioni religiose, il suo grande valore nutritivo, l’inattaccabile metodo di conservazione, il facile trasporto e la prolificità che ne hanno fatto un bene prezioso a partire dalle sopracitate scorrerie dei Vichinghi e Baschi in America fino al terremoto di Messina e alla guerra civile in Biafra.

Una scoperta che segna l’inizio di una storia d’amore che, da allora, lega l’Italia, dal Veneto alla Sicilia, al “pesce bastone”, in una fantasia di preparazioni che pochi paesi al mondo possono vantare e che Accademie e Confraternite si impegnano a tutelare ed a custodire. Il libro è corredato da ricette nazionali ed internazionali con riferimenti storici e curiosità.