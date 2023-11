Sanremo: al Museo Civico con Gianni Manuguerra la presentazione del libro ‘Solo intorno al mondo’

Domani alle 16, al Museo Civico di Sanremo, si svolgerà la presentazione del libro di Joshua Slocum ‘Solo intorno al mondo’ a cura di Gianni Manuguerra.

Gianni Manuguerra presenta la storica navigazione di Joshua Slocum, il più celebre tra i navigatori solitari di tutti i tempi. Slocum è stata la prima persona a circumnavigare il mondo a vela, su di una barca in parte da lui progettata, in solitario, da Est a Ovest, attraversando il Canale di Magellano e Capo di Buona Speranza. Nel tempo impiegato, oltre tre anni, e nelle città costiere ed isole raggiunte scrive un “diario di bordo” che diventerà ben presto una sorta di “Bibbia” per i marinai ed i velisti di tutto il mondo: “Solo, intorno al mondo”. Altri hanno poi ripetuto l’impresa, ma nessun altro ha più potuto essere il primo.

Giovanni Manuguerra, cultore e narratore del mare, è consigliere nazionale della ‘Sta Italia’, scuola di vela e navigazione dello Yacht Club Italiano e della Marina Militare Italiana. Console del Mare di Sanremo, organizza corsi di biologia marina e letteratura del Mare nelle scuole Medie. Per molti anni aiuto istruttore di vela alla “Vela d’Oc” di Nini Sanna a Sanremo. Velista e regatante propone incontri, conferenze e cinema del Mare al circolo Yacht Club Sanremo. Consigliere della Famija Sanremasca, del Panathlon Sanremo, promotore del “Plogging”, fa parte degli “Amici del Museo Navale di Imperia”, tiene conferenze alla Unitre Sanremo ed ultimamente opera come “autista Lilt”.