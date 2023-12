Diano Castello: sabato prossimo al Teatro Concordia la commedia 'La stella a 8 punte'

Quinto appuntamento, sabato prossimo, per 'Autunno-Inverno', la rassegna teatrale organizzata dal Comitato Provinciale di Imperia della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori), in collaborazione con il Comune di Diano Castello e con il patrocinio della Provincia di Imperia, giunta ormai alla quarta edizione. Un ricco cartellone dedicato al teatro amatoriale locale.

Dopo la divertente serata del 18 novembre scorso, che ha visto in scena la Compagnia Stabile Città di Sanremo con lo spettacolo 'A man du destin', a calcare il palco del Teatro Concordia sarà la Compagnia Stabile di Vallecrosia, teatro della Luna, con la commedia brillante 'La stella a 8 punte', di Aldo Lo Castro per la Regia di Luciano De Stefanis.

“La trama: Può un libro cambiare il destino alle persone? Forse…se molto particolare. Di sicuro lo cambia ai personaggi di questa storia. Marito e moglie, da tempo, vivono apparentemente un quotidiano tran tran, ma in realtà sono delusi, amareggiati e tormentati dai rimpianti, che minano il loro rapporto. Persino gli amici, assidui frequentatori della loro casa, ne vengono contagiati. Un classico con amori finiti e amanti che si profilano all’orizzonte, pronti a colmare le carenze di affetti? Niente di tutto questo, grazie a un libro appunto e…a certe presenze, la coppia ritroverà nuova linfa…anche troppa!”

L'appuntamento è per sabato alle 21 al Teatro Concordia di Diano Castello. L'ingresso è ad offerta. La prenotazione è consigliata e si può fare telefonando al n. 0184-844108 o direttamente alla pagina dedicata alla rassegna del sito. Prossimo spettacolo in cartellone, sabato 16 dicembre, con la Compagnia “A occhi Aperti” di Imperia e lo spettacolo per famiglie “Clownerentola”