Sanremo: elezioni Amministrative, Berrino "Vogliamo un sindaco di centrodestra che possa governare per 10 anni"

“Ho sempre detto che la situazione è diversa da Ventimiglia, dove c’era un candidato iscritto alla Lega, sul quale gli alleati hanno creato una coalizione con le liste civiche. A Sanremo sono rimasto fermo alla rosa di candidati che ho, tra cui uno che è iscritto a Fratelli d’Italia da tempo”.

Sono le parole del Senatore di FdI, Gianni Berrino, raggiunto telefonicamente a Roma dopo le dichiarazioni di Gianni Rolando, rilasciate ieri al nostro giornale in relazione al nome del candidato a sindaco del centrodestra per le prossime elezioni amministrative di Sanremo.

Nell’intervista rilasciata al nostro giornale, Rolando aveva evidenziato la richiesta di velocizzare la decisione, sottolineando anche la possibilità di ‘correre’ da solo, sostenuto dalle liste civiche a lui vicine. Berrino, che dagli altri partiti di centrodestra è stato indicato come l’esponente preposto a fare il nome del candidato, ha voluto sottolineare che: “Il tempo che sta trascorrendo è dovuto alla volontà di costruire una coalizione di centrodestra e liste civiche il più ampia possibile, per far convergere più elettori verso un sindaco che possa governare la città non per 5 ma per 10 anni. Non si tratta di decidere solo un nome, ma una convergenza ampia, anche per le liste civiche”.

“Sono apertissimo alle indicazioni di tutti – prosegue Berrino - e questo è più importante di dire quando avremo il nome del candidato a sindaco. Perché questo dovrà godere del più ampio sostegno possibile. Non ha senso anticiparlo troppo, con il rischio magari di andare al ballottaggio. L’ho sempre detto e non capisco queste accelerazioni da parte di nessuno. La mia rosa rimane sempre quella ed è per ora segreta. Visto che molti mi riconoscono un ruolo voglio difendere le persone all’interno della rosa, tra cui c’è lo stesso Rolando”.

Anche se Berrino non rilascia date di ‘annunci’, conferma che il 3 dicembre si voterà il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia: “Se sarò eletto – dice - inviterò tutti i coordinatori del centrodestra per parlare delle elezioni ed ampliare la coalizione. Mi dispiace solo che qualcuno legga una indecisione nelle mie parole o una crisi del centrodestra. E’ solo stata una breve pausa per mie vicende personali”

Parlerà con Gianni Rolando dopo le sue dichiarazioni? “Gianni non è iscritto a nessun partito, è prettamente civico e poco varia un eventuale colloquio nella discussione. Quanto sta accadendo in queste ore non sarebbe successo se, da Fratelli d’Italia non avessimo dato un’apertura a candidati che non siano del nostro partito. Altrimenti il nome lo avremmo fatto due mesi fa ma sarebbe stata un’imposizione e non è quello che vogliamo”.

Berrino ha confermato che, dopo l’incontro tra i vertici provinciali dei partiti di centrodestra, ci sarà anche un eventuale incontro con le liste civiche che hanno dato l’ok alla coalizione.