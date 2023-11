Elezioni Amministrative a Sanremo: Gianni Rolando potrebbe candidarsi senza i partiti del centrodestra

“Spero che si trovi una ‘quadra’ con il centrodestra ma, se non si sblocca la situazione, potrei anche decidere di proporre la mia candidatura con il gruppo civico (Sanremo domani) che mi sostiene”.

Sono le parole di Gianni Rolando, da tempo indicato come candidato del centrodestra (insieme ai partiti) ma che, nelle ultime ore, oltre ad aver confermato la sua volontà di candidarsi vuole fare la scelta in poco tempo: “Io voglio farlo perché credo nella città e nel momento storico, ma è impossibile che lo faccia a febbraio. Personalmente spero che il centrodestra si sblocchi entro Natale, anche perché ho sentito molte pressioni da chi mi sostiene in ‘Sanremo domani’. Al momento, alla richiesta se faccio o meno il candidato non so cosa rispondere e, quindi bisogna fare delle scelte”.

Rolando ci ha confermato di voler prendere una decisione entro fine anno, ma potrebbe accadere che si candidi solo con la sua parte civica senza i partiti del centrodestra? “Potrebbe, ma dipende da chi mi sostiene e dai partiti. Io sono vicinissimo al Senatore Berrino, che è una persona di riferimento per me. Però non posso aspettare ancora e, nel caso, posso partire da solo. Non lo do per certo ma è una possibilità”.

Ci sono stati incontri negli ultimi giorni? “Ci sentiamo regolarmente tutti ma il progetto deve chiudersi a breve perché altrimenti diventa tardi. Non posso certo candidarmi a febbraio ed è chiaro che Berrino è il riferimento totale del centrodestra dei partiti. Deve fare le sue valutazioni ed ho la massima stima ed affetto verso di lui, ma devo però programmare la mia vita, visto che ho un mestiere per le quali devo fare delle scelte di lavoro”.