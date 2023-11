Elezioni Sanremo: dopo le dichiarazioni di Rolando Lega e Forza Italia "Attendiamo le decisioni di Gianni Berrino"

Hanno fatto discutere in ambito politico, in queste ultime ore, le dichiarazioni di Gianni Rolando indicato da tempo come possibile candidato a sindaco del centrodestra, alle prossime elezioni politiche.

In attesa di una posizione di Fratelli d’Italia, abbiamo sentito il pensiero degli altri due partiti della coalizione, la Lega e Forza Italia, con le quali il partito di Giorgia Meloni è alleato a Ventimiglia e in Regione.

Antonio Federico, segretario provinciale del carroccio ha auspicato che, quanto verificatosi nella città di confine possa ripetersi a Sanremo: “Siamo parte integrante della coalizione – ha detto - ed è importante che ci sia una sinergia tra partiti e liste civiche. Prendiamo come esempio l’ottimo risultato di Ventimiglia e ci auguriamo che a Sanremo si possa ripetere lo stesso progetto”.

Le parole di Gianni Rolando sono risultate precise, ovvero che se il centrodestra non si sbriga ad indicare il nome, lui si candida con i suoi sostenitori civici: “L’importante è che la coalizione – prosegue l’esponente della Lega - vada avanti unita e possa trovare una sintesi al suo interno per partire con la campagna elettorale. Penso che sia giusto replicare l’esperienza di Ventimiglia anche in funzione delle elezioni Europee”.

Forza Italia, da parte del coordinatore provinciale Simone Baggioli, arrivano dichiarazioni simili: “A livello di coalizione – ha detto – si è scelto con le segreterie, anche nel corso di una riunione di 20 giorni fa a Genova, che la decisione sul candidato a sindaco di Sanremo venga presa da Fratelli d’Italia. Attendiamo quindi quanto ci dirà il Senatore Berrino e rispetto le decisioni del mio partito”.

In relazione alle dichiarazioni di Gianni Rolando, il coordinatore provinciale ha detto: “Se domani il Senatore Berrino ci dice che è Gianni Rolando il candidato, siamo d’accordo ma attendiamo le sue decisioni. Abbiamo fatto diverse riunioni a Sanremo e sono state evidenziate diverse proposte, ma la scelta a livello di segreterie è stata fatta con la decisione affidata a Gianni Berrino. Noi vorremo sicuramente una figura con un identikit che abbiamo esposto, ma poi serve tirare le somme da parte dell’amico Gianni. Ci auguriamo che la scelta venga fatta al più presto”.