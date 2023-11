Pista ciclopedonale a sbalzo a Ventimiglia, il consigliere Scullino: "E' quasi finita" (Foto)

Sono quasi giunti al termine i lavori per la realizzazione del nuovo tratto della pista ciclopedonale a sbalzo sul lungomare di Ventimiglia tra via Tacito e via Dante.

Si sta, perciò, per concretizzare l’opera pubblica voluta dall’amministrazione Scullino. "E' quasi finita la nostra bellissima ciclopedonale a sbalzo sul mare" - commenta l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Sarà un chilometro di Belvedere sul mare, bellissimo e unico. Sarà il più bello della Liguria".

"Una soluzione pensata, progettata, finanziata e concretizzata dalla nostra amministrazione" - sottolinea Scullino - "E' una delle opere pubbliche più importanti, ancora circa un mese di lavori ed è finita".