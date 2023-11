A Ventimiglia i carabinieri festeggiano la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma (Foto e video)

A Ventimiglia i carabinieri hanno festeggiato la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma. È stata, infatti, celebrata, questa mattina, da don Ferruccio Bortolotto una santa messa, dedicata a questa ricorrenza, nella chiesa di Sant’Agostino, alla presenza delle autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche e d’arma del territorio. Per l'occasione vi erano anche i carabinieri in grande uniforme storica.

Sotto il nome di "Virgo Fidelis” la Vergine Maria è, infatti, divenuta patrona dell'Arma dei carabinieri dall'11 novembre 1949, data di promulgazione del Breve relativo di Papa Pio XII, che in tal senso aveva accolto il voto unanime dei cappellani militari dell'Arma e dell'Ordinario Militare per l'Italia. Il titolo di "Virgo Fidelis" era stato sollecitato in relazione al motto araldico dell'Arma "Fedele nei secoli". La ricorrenza della patrona è stata fissata dallo stesso Pontefice il 21 novembre, giorno in cui cade la presentazione di Maria Vergine al tempio. "E' un evento molto importante che si svolge sempre nel mese di novembre" - ha detto l'assessore di Ventimiglia Domenico Calimera - "L'Arma dei carabinieri è un corpo molto importante che ci fa sentire sicuri ed è sempre a disposizione dei cittadini".

"Siete obbligati a rischiare la vita ogni giorno, servire è la vostra vita. Se dietro alla divisa non ci fossero dei cuori, che battono e che sanno come agire, la nostra città andrebbe peggio" - ha affermato don Ferruccio Bortolotto durante la predica - "Le cose funzionano grazie alle persone che mettono il cuore in quello che fanno. Oggi è un modo per dire grazie a coloro che mettono a disposizione la loro vita per il bene comune".

A conclusione della funzione religiosa è stata recitata la “Preghiera del Carabiniere”: "Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi carabinieri d'Italia, a te eleviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore! Tu, che le nostre legioni invocano confortatrice e protettrice col titolo di 'Virgo Fidelis', tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la Patria nostra, tu accompagna la nostra vigilanza, tu consiglia il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra! E da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare, con la fedeltà sino alla morte, l'amore a Dio e ai fratelli italiani".