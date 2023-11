Sanremo si colora di festa per Natale: accensione dell'albero con Cristina D'Avena e capodanno con lo show di RDS (Video)

La festa per l'accensione dell'albero di Natale in piazza Borea D'Olmo nel 2022

Sanremo si prepara per le feste di Natale. Questa mattina è stato presentato il calendario degli eventi stilato dall'assessorato al Turismo guidato da Giuseppe Faraldi. Tanti appuntamenti che si snoderanno dal 4 dicembre al 6 gennaio.

L'investimento complessivo per le manifestazioni di Natale è di 80 mila euro più 154 mila per il Capodanno (di cui 50 mila di contributo da Regione Liguria), compreso lo spettacolo pirotecnico. Confcommercio, invece, ha finanziato l'intrattenimento in piazza Borea D'Olmo, piazza Bresca, piazza Sardi e piazza Siro Carli.

“A Natale, si sa, si torna un po' bambini - dichiara l'assessore Faraldi - e Sanremo non sarà da meno, con un susseguirsi di weekend dedicati proprio ai più piccoli. Animazioni, intrattenimento, illuminazioni, concerti, spettacoli itineranti e interattivi ci consentiranno di vivere l'atmosfera del Natale all'insegna del divertimento e dello stare insieme. Non mancheranno ospiti d'eccezione, come Cristina d'Avena che parteciperà all'accensione delle luminarie e dell'albero di Natale. L'albero di Natale sarà vero, un abete di oltre 10 metri, e verrà poi piantato in una zona appositamente individuata. Ma non è finita: dopo il successo di RDS Summer Festival, il capodanno a Pian di Nave porterà la firma di RDS 100% Grandi Successi, con intrattenimento sin dal pomeriggio e la grande musica del "re della chitarra" Alex Britti e dei Colla Zio, protagonisti del Festival 2023. Il capodanno RDS è realizzato grazie al contributo di Regione Liguria”.

“Anche a Natale la Liguria sorprende per iniziative ed eventi di grande respiro - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - un programma di intrattenimento che dalla primavera arriva fino all'inverno proponendo spettacoli di musica e luci. Il Comune di Sanremo ha, anche per quest'anno, fatto un ottimo lavoro di calendarizzazione delle festività natalizie e si conferma polo di attrazione per un pubblico di tutte le età. Concerti, luminarie, ospiti illustri e scenografie apriranno a una stagione di appuntamenti che culmineranno con l'attesissimo Festival di Sanremo. Con un'offerta di questo livello, il turismo non può che continuare a crescere tutti i mesi dell'anno”.

“Siamo entusiasti di partecipare a questa grande festa a fianco della città di Sanremo, riconosciuta in tutto il mondo come la città della musica e palcoscenico di grandi manifestazioni - commenta Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS - per noi è un onore tornare nelle piazze di questa città con la quale abbiamo costruito nel tempo un legame intenso e ricco di emozioni, come dimostrato anche in occasione della tappa sanremese del RDS Summer Festival, il tour che ha ci visto protagonisti dell'estate italiana con oltre 15.000 presenze. Una collaborazione che proseguirà anche in futuro”.

L'8 dicembre, in particolare, si svolgerà la cerimonia di accensione dell'albero di Natale in piazza Borea d'Olmo, con la partecipazione straordinaria di Cristina D'Avena (dalle ore 16.30), in una magica scenografia con nuova ambientazione caratteristica che proporrà un boschetto di alberi di Natale naturali con magiche figure luminose.

La cerimonia dell'8 dicembre prevede anche l'accensione delle luminarie (intorno alle 17.30) in città e sarà accompagnata dal coro "The Gospel Light Vocal Ensemble" che torna dopo il successo e l'apprezzamento dello scorso anno: le note degli emozionanti brani della musica gospel tradizionale e contemporanea renderanno indimenticabile il pomeriggio. Non poteva mancare Babbo Natale che si presenterà con la slitta meccanica originale dell'Ottocento e il truccabimbi per i più piccoli.

La giornata proseguirà con il concerto di Cristina d'Avena al Teatro Ariston (8 dicembre, ore 21): ospiti speciali i vincitori del concorso per cori delle scuole primarie della provincia di Imperia "Orchestra InCanto" che si svolgerà il giorno prima al Casinò, dove saranno accompagnati dall'Orchestra Sinfonica (7 dicembre, Casinò, Sala Privata, ore 17).

Tanti gli appuntamenti per i più piccoli, con avventure in costume a tema fantastico, postazioni ludiche e laboratoriali nel villaggio natalizio di piazza Borea d'Olmo dove gnomi e folletti insegneranno i mestieri e i tanti giochi del laboratorio di Babbo Natale, e con il grande evento di Harry Potter con lezioni di magia e Hogwart che arriva a Sanremo. Durante le festività, Sanremo propone illuminazioni artistica (Confcommercio) in piazza Sardi, piazza Bresca, zona fontana Siro Carli e piazza Borea d'Olmo. Le facciate dei palazzi e le piazze si animeranno di colori luminosi rendendo magici alcuni degli angoli più caratteristici della città.

La musica si esprimerà in ogni sua forma: dalle proposte della Fondazione Orchestra Sinfonica, al gospel, il pop cristiano, i concerti pianistici e i canti natalizi; dai concerti dello "Swing Corner of Christams" a quello di "The Brilliant Tina Linetti's"; dalla sfilata del Corpo Bandistico "Città di Sanremo" e della banda "Canta e Sciuscia" al concerto dell'Orchestra Note Libere. E ancora, spazio allo spettacolo di intrattenimento rivolto alle famiglie organizzato dal Comitato Croce Rossa di Sanremo con finalità benefiche, al convegno organizzato dall'associazione Cuore in Movimento, all'esposizione di stelle di Natale e altre fioriture e alla pista di pattinaggio.

Tante iniziative che condurranno al Capodanno firmato RDS: sul palco di Pian di Nave, Paolo Piva - tra le voci che animano il palinsesto di RDS 100% Grandi Successi - sarà il padrone di casa per una serata che si prospetta ricca di emozioni e divertimento grazie anche alla presenza di Alex Britti e dei Colla Zio, voci inconfondibili e amate dal grande pubblico. Il tutto sarà preceduto da soundcheck e animazione. Allo scoccare della mezzanotte, i tradizionali fuochi d'artificio.





Il calendario degli eventi natalizi 2023/2024

Esposizione Stelle di Natale Portico Palafiori dal 4 al 23 dicembre

Illuminazione artistica in piazza Borea d'Olmo

Intrattenimento in piazza Bresca e piazza Siro Carli dall'8 dicembre al 7 gennaio

Concerto della Sinfonica per le scuole primarie nella sala Privata dal Casinò il 7 dicembre

Concerto di Cristina D'Avena in piazza Borea D'Olmo l'8 dicembre

Concerto della Sinfonica alla Chiesa degli Angeli il 21 dicembre

Concerto "The Gospel" in piazza Borea D'Olmo l'8 dicembre

Truccabimbi in piazza Borea D'Olmo l'8 dicembre

Performance itineranti in centro dall'8 al 15 dicembre

Intrattenimenti e animazioni per i bambini in piazza Borea D'Olmo il 9, il 23 e il 30 dicembre e il 6 gennaio

Sfilata musicale in centro il 10 dicembre

Concerto orchestra Note Libere in piazza Borea D'Olmo il 4 gennaio

Cori e concerti per pianoforte in piazza Borea D'Olmo il 15, il 21 e il 27 dicembre e il 3 gennaio

Spettacolo benefico della Croce Rossa in piazza Borea D'Olmo il 16 dicembre

Convegno medico e tavola rotonda "Vivere e invecchiare attivamente" nella sala Privata del Casinò il 16 dicembre

Sfilate musicali in centro il 17 e il 24 dicembre e il 7 gennaio

Swing corner if Christmas in piazza Borea D'Olmo il 22 e il 29 dicembre e il 5 gennaio

Babbo Natale vien dal mare in piazzale Vesco il 24 dicembre

Concerto The Brlillant Tina Linetti's in piazza Borea D'Olmo il 28 dicembre