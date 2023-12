Sanremo accende la magia del Natale con Cristina D’Avena: “Bello vedere così tanti sorrisi” (foto e video)

Le luci, i bambini, la voce di Cristina D’Avena per il conto alla rovescia e un "Mila e Shiro" improvvisato con il pubblico. Sanremo ha dato il via questo pomeriggio alle feste di Natale con la cerimonia per l’accensione dell’albero in piazza Borea D’Olmo organizzata da Comune e Confcommercio, un vero abete di 10 metri che poi, una volta terminato il periodo delle feste, sarà piantato in città insieme ai “gemelli” più piccoli che gli fanno compagnia in piazza.

Dopo il concerto di ieri sera all’Ariston, Cristina D’Avena ha scelto di rimanere in città per salutare l’accensione dell’albero in una Sanremo con cui ormai da tempo sta costruendo un forte legame artistico e non solo. Davanti al palco centinaia di bambini che hanno atteso il conto alla rovescia per l’accensione dell’albero e delle decorazioni che il Comune ha scelto per illuminare le feste.

Il calendario degli eventi natalizi 2023/2024

- Esposizione Stelle di Natale Portico Palafiori dal 4 al 23 dicembre

- Illuminazione artistica in piazza Borea d'Olmo

- Intrattenimento in piazza Bresca e piazza Siro Carli dall'8 dicembre al 7 gennaio

- Concerto della Sinfonica alla Chiesa degli Angeli il 21 dicembre

- Performance itineranti in centro dall'8 al 15 dicembre

- Intrattenimenti e animazioni per i bambini in piazza Borea D'Olmo il 9, il 23 e il 30 dicembre e il 6 gennaio

- Sfilata musicale in centro il 10 dicembre

- Concerto orchestra Note Libere in piazza Borea D'Olmo il 4 gennaio

- Cori e concerti per pianoforte in piazza Borea D'Olmo il 15, il 21 e il 27 dicembre e il 3 gennaio

- Spettacolo benefico della Croce Rossa in piazza Borea D'Olmo il 16 dicembre

- Convegno medico e tavola rotonda "Vivere e invecchiare attivamente" nella sala Privata del Casinò il 16 dicembre

- Sfilate musicali in centro il 17 e il 24 dicembre e il 7 gennaio

- Swing corner if Christmas in piazza Borea D'Olmo il 22 e il 29 dicembre e il 5 gennaio

- Babbo Natale vien dal mare in piazzale Vesco il 24 dicembre

- Concerto The Brlillant Tina Linetti's in piazza Borea D'Olmo il 28 dicembre