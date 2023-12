Sanremo: il pubblico del Teatro Ariston torna bambino e canta con Cristina D’Avena (foto e video)

Dai Puffi a Doraemon, da Lady Oscar a Kiss me Licia. Il pubblico del Teatro Ariston di Sanremo torna bambino con il concerto di Cristina D’Avena accompagnata dall’Orchestra Sinfonica e dai bambini che hanno vinto il concorso “Orchestra InCanto”.

Dopo la “prima” all’auditorium ‘Alfano’, la voce iconica delle sigle dei cartoni animati ha accompagnato il pubblico del teatro più famoso d’Italia, dai più piccini ai più cresciuti, in un viaggio lungo i ricordi di una vita. Il tutto con l’accompagnamento della Sinfonica che ha riarrangiato i brani con partiture dedicate. Il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Intanto si consolida il rapporto tra un’icona come Cristina D’Avena e la città di Sanremo. Questa sera la voce dei cartoni animati sarà protagonista dei festeggiamenti per l’accensione dell’albero di Natale in piazza Borea D’Olmo. Appuntamento dalle 16.30.