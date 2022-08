Sanremo: Cristina D’Avena senza tempo, sul palco dell’auditorium Alfano va in scena la nostra infanzia (Foto e Video)

C’è chi ha cantato, chi ha ballato, chi si è commosso già alle prime note, chi ha sorriso, chi ha rievocato ricordi, chi è partito con l’idea di fare un viaggio nel tempo e chi, a occhi chiusi, forse è riuscito anche a tornare indietro al periodo più spensierato della vita.

Cristina D’Avena non ha tempo e non lo ha la sua voce. Ieri sera sul palco dell’auditorium Alfano è andata in scena la nostra infanzia con le sigle dei cartoni animati riarrangiate insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Un ensemble forse difficile da immaginare, ma dal risultato garantito. Il sold out (oltre 800 spettatori presenti) non lascia molto spazio a eventuali discussioni in merito.

Mila e Shiro, Occhi di Gatto, i Puffi, Lady Oscar, Creamy, Pollon sono solo alcuni dei brani che hanno fatto cantare tutto il pubblico presente dalla prima all’ultima strofa. Un regalo che Cristina D’Avena si è fatta e ha fatto alla città per celebrare i suoi 40 anni di carriera, festeggiati anche con una apposita torta portata sul palco dall'Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi. Un format insieme alla Sinfonica di Sanremo che potrebbe anche varcare i confini cittadini per portare in giro per l’Italia le sigle riviste e rivisitate come mai prima d’ora.