Sanremo: maltempo in arrivo, rinviata a sabato la festa per l'accensione dell'albero di Natale

A causa delle avverse previsioni meteo, la festa dell’accensione dell’albero di Natale inizialmente prevista per venerdì 8 dicembre è stata posticipata a sabato 9 dicembre.

Il via alle 15 in piazza Borea d’Olmo con l’avventura in costume proposta dall’associazione Talea: i bimbi verranno vestiti da folletti e aiutanti di Babbo Natale per poi essere guidati da attori e partecipare, così, ad una divertente avventura teatrale itinerante in cui diventeranno i protagonisti assoluti.

A seguire, alle 17 circa, l’accensione dell’albero di Natale (l’albero sarà vero e verrà poi piantato in una zona appositamente individuata) in una magica scenografia che riproporrà il tipico boschetto natalizio.

Per l’occasione, Babbo Natale distribuirà caramelle a tutti i bimbi presenti.

“Una vera e propria festa, per vivere l’atmosfera del Natale all’insegna del divertimento e dello stare insieme, condotta da Maurilio Giordana” dichiarano dal Comune.