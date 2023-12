Sanremo: maltempo in arrivo, a rischio la festa per l'accensione dell'albero di Natale

Il maltempo è in arrivo sulla nostra provincia e, stando alle previsioni, la perturbazione più consistente dovrebbe scatenarsi proprio venerdì 8, la data prevista per l'accensione dell'albero di Natale in piazza Borea D'Olmo con tanto di concerto di Cristina D'Avena.

Proprio in queste ore il Comune sta lavorando al piano B e domani mattina è in previsione la riunione decisiva. L'ipotesi più accreditata è che si opti per uno spostamento al sabato anche se lo spettacolo potrebbe essere rivisto nel suo programma.

Nessuna variazione, invece, per il concerto di Cristina D'Avena in programma venerdì sera al Teatro Ariston con l'Orchestra Sinfonica.

Le previsioni per venerdì 8 dicembre