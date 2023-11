Bordighera: confermata anche per il 2024 la tassa di soggiorno, tariffe tra uno e tre euro

Bordighera conferma l’imposta di soggiorno già in vigore. Anche nel 2024, quindi, le tariffe rimarranno tra 1 e 3 euro, in base alla tipologia e alla categoria di struttura ricettiva, e saranno applicate ai non residenti maggiori di 12 anni per un massimo di 6 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura.

Il gettito, come accade dall’introduzione nel 2019, verrà destinato alla promozione turistica della città, in parte (60%) in accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture, in parte (40%) direttamente dal Comune.

Parallelamente prosegue l’attività di monitoraggio e verifica per contrastare l’evasione dell’imposta: tra il 2022 e metà novembre 2023 l’Ufficio Tributi ha trasmesso alla Polizia Locale 36 segnalazioni per mancata iscrizione in Regione e/o sul portale del Comune e 390 segnalazioni per omesse dichiarazioni trimestrali.