Si avvicina il verdetto di Area Sanremo: ecco i 46 finalisti. Sabato le audizioni davanti ad Amadeus

L’edizione 2023 di Area Sanremo, il concorso per i giovani talenti della canzone italiana organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica, si sta avvicinando al suo atto finale. La commissione ha stilato la lista dei 46 finalisti che sabato si esibiranno davanti ad Amadeus per giocarsi un posto al prossimo Festival di Sanremo.

Ecco i finalisti di Area Sanremo: Sergio Andrei, Euphória, B.L.U., Berzi, Thomas, Eneldia, Alibi, Elena Calaudi, Fellow, Vitania, Andrea Colonese, Mira Qui, Jaydar, Dienne, Dipinto, Paola Effe, Fuso & Superglam, Gianni Giove, Gobs, Ansia, Ventidue, Serepocaiontas, Alek, Omini, Jore, John Andrew Lunghi, Bluesy, Moà, Not Good, Lumen, Teseghella, V3n3nr3, Ariele, Taty P, Nausica, Shori, Prim, Daniel, Namida, Memi, Roadelli, La Somma, Henrieta, Lele Mi, Bohème, Essenziale.

Sabato, come detto, si esibiranno nuovamente e per l’ultima volta al Palafiori, questa volta davanti ad Amadeus. Poi saranno nominati i 20 vincitori dell’edizione 2023. Tra di loro la Rai sceglierà i quattro da portare a Sanremo Giovani, format ormai collaudato e che quest’anno è il programma il 19 dicembre in diretta su Rai1 dal Casinò di Sanremo. Lì se la giocheranno con gli otto che la Rai ha già selezionato nelle scorse settimane. Dalla rosa dei 12, quindi, saranno decretati i tre giovani che andranno poi a prendere parte alla 74ª edizione del Festival di Sanremo.