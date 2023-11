L'economista Valentina Rotondi venerdì prossimo ad Imperia per ‘Economy of Francesco’

“Lasciare un’impronta: l’orizzonte di Economy of Francesco”: è questo il titolo dell’ incontro animato dall’Ufficio di Pastorale Sociale della Diocesi di Albenga-Imperia che si terrà venerdì prossimo ad Imperia, nella Biblioteca del Monastero delle “Clarisse” a Porto Maurizio (Via Santa Chiara, 3).

Ospite della serata sarà Valentina Rotondi, economista, professoressa nella Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana (Lugano) e componente Comitato Scientifico movimento internazionale "The Economy of Francesco". L’iniziativa, realizzata con la collaborazione di Città Nuova e di AIPEC Associazione Italiana Imprenditori per un'Economia di Comunione, sarà anche trasmessa in diretta su cittanuovatv (YouTube) il canale 85 di Telepace.

“La professoressa Rotondi - dicono gli organizzatori- ci aiuterà a scoprire qualcosa della nostra vocazione sociale di credenti, con particolare attenzione al poliedrico e centrale ambito economico: lo farà- proseguono dall’ Ufficio di Pastorale Sociale ingauno- offrendo al nostro tessuto ecclesiale l’opportunità di conoscere l’originale esperienza di ‘Economy of Francesco’, esperienza giovane, dinamica, profetica”.

“Nel dialogo con la professoressa Rotondi - spiegano - si ripercorrerà la genesi, l’ispirazione ideale, gli sviluppi e le prospettive di questo movimento economico giovanile di respiro internazionale che intende dare un volto più umano all’economia: fin dal suo esordio nel 2020, infatti, “Economy of Francesco” è stato un vero e proprio laboratorio attraverso il quale ripensare l’economia con l’intento di renderla più giusta, più equa, più fraterna e protagonisti di questo straordinario processo creativo sono giovani economisti e imprenditori”.