Sono in corso, ad opera di Rivieracqua, alcuni lavori di rifacimento del tratto di fognatura che interessa via Dea Diana e via della Bea a Diano Marina.

Per tutta la durata del cantiere (che dovrebbe chiudere entro il 7 dicembre) sarà sempre garantito l'accesso alle abitazioni tramite passaggio pedonale mentre le auto circoleranno a tratti in un unico senso di marcia.

Seguiranno video ispezioni sulla linea per verificare che non ci siano ulteriori guasti nelle vicinanze.