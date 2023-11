‘Scampia Storytelling – Festival delle Periferie’: il via giovedì a Ventimiglia con il convegno a Sant'Agostino

Da Ventimiglia a Palermo, passando da Genova, Brossasco e Sampeyre (Cuneo), Milano, Vicenza, Serramazzoni (Modena), Sestino (Arezzo), Roma, Napoli, Sava (Taranto).

Queste le tappe previste nella decima edizione di ‘Scampia Storytelling – Festival delle Periferie’, con la direzione artistica di Rosa Tiziana Bruno, e organizzato da Icwa, l’associazione italiana che riunisce un centinaio di scrittori per ragazzi e altrettanti sostenitori, esordienti e aspiranti autori, in programma il 23 e 24 novembre 2023.

Una edizione con una forte carica simbolica, che espande la vocazione e la mission del festival di raggiungere luoghi e comunità al margine, seguendo i percorsi di due concetti distanti, fortemente connessi: da una parte le frontiere e i confini e dall’altra i mondi senza barriere delle storie. Nato proprio per portare la potenza della letteratura per l’infanzia nelle scuole di periferia, complesse, conflittuali, in questi ultimi anni il festival ha deciso di darsi un respiro più ampio e si è rivolto anche alla comunità esterna, ai cittadini, con eventi “Off”, aperti a tutti.

Evento simbolo di questa edizione è il convegno organizzato a Ventimiglia in programma giovedì prossimo alle 16, nella Sala Polivalente della Chiesa di S. Agostino in Piazza E. e M. Bassi 1 dal titolo ‘Pagine aperte: letteratura senza frontiere per ragazze e ragazzi’.

Una tavola rotonda che si pone l’obbiettivo di esplorare la contemporaneità e aprirsi al confronto, partendo dalla letteratura per l’infanzia, con interventi di autori e autrici Icwa. Marco Tomatis porta una riflessione sulla creazione di un immaginario infantile, con le storie nere del “Corriere dei Piccoli” nel primo ‘900; Sofia Gallo indaga l'interrelazione nel quotidiano; Martino Muratore invece si sofferma sulla letteratura per ragazzi come occasione d'incontro tra le diverse culture e Pier Luigi Coda una riflessione sull’importanza dei classici. Tra gli ospiti che parteciperanno all’incontro, dopo i saluti istituzionali, Rosalba Troiano (autrice ICWA), Maurizio Marmo (Presidente OdV Caritas Intemelia), Maura Orengo (Referente Libera Imperia) e il prof. Teodoro Panetta (primo collaboratore I.C. Biancheri Ventimiglia).