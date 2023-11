'Se ti muovi il diabete si ferma', i Lions Club Sanremo Host, Sanremo Matutia, Arma e Taggia contro il Diabete

I Lions Club Sanremo Host, Sanremo Matutia, Arma e Taggia organizzano, per domenica 19 novembre, in occasione della giornata mondiale contro il diabete la “Camminata Lions non competitiva - se ti muovi il diabete si ferma”, aperta a tutti (famiglie, ragazzi, nonni, anche ai piccoli amici a quattro zampe, che ci accompagnano nelle nostre passeggiate). I partecipanti alla "Camminata Lions non competitiva", dopo aver fatto la registrazione e il test della glicemia, partirà dal punto di ritrovo davanti al Cinema Centrale, e accompagnato dai Lions, e si immetterà nella pista ciclabile nei pressi del Forte di Sante Tecla e arriverà sino ad Arma di Taggia, al Piazzale Tiziano Chierotti, antistante il mare.

A Sanremo l’appuntamento è alle ore 9.00 in Via Matteotti davanti al Cinema Teatro Centrale, dove sarà installato un gazebo per lo screening gratuito della glicemia da parte di medici e infermieri specializzati Dopo gli screening si effettueranno tre partenze programmate a gruppi (alle ore 9.30; 10.00; 10.30), ridiscendendo tutto Corso Mombello fino ad immettersi sulla pista ciclabile per effettuare il percorso previsto fino ad Arma di Taggia.

All’arrivo ci sarà la postazione del Lions Club Arma e Taggia, con dei medici che rileveranno la glicemia al termine della camminata, allo scopo di verificarne il miglioramento glicemico.

La manifestazione è organizzata da tre Lions Club che fanno parte del Distretto 108 Ia3 della IV Circoscrizione Zona 4B: Lions Club Sanremo Host - Lions Club Sanremo Matutia e Lions Club Arma e Taggia - presenti anche i giovani Leo di Sanremo. Un ringraziamento particolare per l'aiuto e la collaborazione all'evento al Comune di Sanremo e al Comune di Taggia, Area 24 Spa, Polizia Municipale di Sanremo. Hanno dato la loro collaborazione alla manifestazione i Rangers d'Italia di Imperia-Sanremo, la Croce Rossa Italiana, la P.A. Croce Verde di Arma di Taggia, la Protezione Civile Comune di Taggia, i medici e volontari che presteranno la loro opera domenica 14 novembre. Hanno aderito all'iniziativa le Associazioni: ADGP (Ass.ne Diabete Giovanile Ponente), AS.LI.DIA (Ass.ne Ligure lotta contro il Diabete), Cuori in Movimento, ANWI(Ass. Nordic Walking Italia - Ponente Ligure) e Associazione Polisportiva IntegrAbili.



Roberto Pecchinino