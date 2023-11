Mamme single per scelta, Giorgia Wurth presenta il suo libro a Vallecrosia (Foto e video)

Nell'ambito della rassegna letteraria 'Incontri con gli autori. Appuntamenti di Letteratura e Dintorni' l'attrice e scrittrice Giorgia Wurth ha presentato, oggi pomeriggio nella sala polivalente comunale “Giacomo Natta” a Vallecrosia, il suo libro "Mamme single per scelta. Donne che all'attesa del principe azzurro preferiscono la scienza", incentrato sulle famiglie non tradizionali e sulla procreazione medicalmente assistita.

"Il libro è un reportage, riporta, infatti, le storie e riflessioni preziose che gettano luce sulla complessità del viaggio di una madre single per scelta, affrontando i labirinti normativi, la fragilità del corpo, la discriminazione, ma soprattutto, la potenza dell'amore" - spiega Giorgia Wurth, artista poliedrica, nota non solo per il suo talento nel cinema e in televisione ma anche per le sue significative incursioni nel mondo della scrittura.

Giorgia Wurth ha trascorso una carriera artistica eclettica, dall'interpretazione di ruoli iconici sul grande schermo e sul palcoscenico teatrale, alla sua presenza in apprezzate serie televisive come "Un medico in famiglia" e "Rocco Schiavone". Oltre alla sua brillante carriera nella recitazione, Giorgia ha condotto programmi radiofonici e televisivi e ha scritto romanzi acclamati come "Tutta da rifare," "L'accarezzatrice" e "Io Lui e altri effetti collaterali". La sua ultima fatica letteraria, "Mamme single per scelta" rappresenta un contributo significativo al dibattito sulle famiglie contemporanee, offrendo una visione autentica e toccante di chi decide di intraprendere il cammino della maternità da sola.

L'evento è stato organizzato dall'Assessorato alla Cultura del comune di Vallecrosia in collaborazione con l'associazione culturale 'Il Ponte'. "Con questo primo importante evento inizia la collaborazione con l'associazione culturale 'Il Ponte' che vedrà una serie di incontri con autori locali e nazionali per far sì che la lettura non venga sminuita nell'era del digitale ma rimanga un fondamentale strumento per la crescita e della persona e della società" - commenta il vicesindaco e assessore alla Cultura Marilena Piardi, che era presente insieme all'assessore Patrizia Biancheri e al consigliere comunale Enrico Amalberti.

Il prossimo appuntamento della rassegna sarà venerdì 8 dicembre con gli autori Enzo Barnabà ed Enrico Ferrero che parleranno del mito del dottor Voronoff e presenteranno i libri “Il sogno babilonese. Lo Château Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera” e “Serge Voronoff. L’amore e il pensiero negli animali e nell’uomo”.