Bordighera, la Rotonda di Sant’Ampelio sarà messa in sicurezza con un canale di scolo delle acque

La Rotonda di Sant’Ampelio a Bordighera sarà messa in sicurezza tramite la realizzazione di un canale di scolo delle acque di larghezza e profondità variabile (80/50 centimetri circa) con copertura in grigliato opportunamente integrata con la struttura esistente. Lo ha annunciato il sindaco Vittorio Ingenito durante la seduta odierna del consiglio comunale alla luce delle perizie depositate presso il Tribunale di Imperia e in risposta all’interpellanza del consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi in merito alla perizia relativa alla situazione della rotonda.

L’ufficio tecnico provvederà immediatamente ad affidare l’incarico per la progettazione e per i successivi lavori, il tutto subordinato alle autorizzazioni necessarie. “Questa tipologia di intervento avverrà con impatto ambientale assai ridotto e sarà sicuramente meno onerosa e radicale rispetto alla demolizione e ricostruzione di parte del manufatto della rotonda. In questo modo, inoltre, non saranno variati né l’aspetto né l’altezza della struttura rispetto alla chiesa di Sant’Ampelio e al lungomare; questi elementi a suo tempo furono determinanti per il consenso al progetto da parte della Sovrintendenza e della Conferenza dei Servizi” - sottolinea il primo cittadino.

"I costi tra un preliminare e un esecutivo sono sempre diversi. Tutte le valutazioni legate ai maggiori costi saranno oggetto di istanza di risarcimento nei confronti dei progettisti, coloro per i quali eventualmente verrà individuata e accertata la rispettiva responsabilità” - aggiunge il sindaco Ingenito - “Desidero ricordare, a tal proposito, che questa Amministrazione ha scelto di non chiudere la strada della richiesta danni già nel novembre 2022, quando ha richiesto di interrompere la prescrizione dei termini per i professionisti che hanno partecipato alla progettazione. Ci muoveremo in questa direzione: affidare un incarico per la progettazione dei lavori che hanno un minor impatto ambientale sulla struttura”.

"Credo di capire che l'orientamento dell'Amministrazione sarebbe quello di realizzare il canale di scolo con il muro davanti di 70 centimetri che chiaramente fa abbassare il valore della rotonda" - dice il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "Bisogna stare attenti perché potrebbe comportare un danno erariale ed economico. Abbiamo una rotonda costruita alla quale facciamo qualcosa davanti che ne abbatte il valore. Mi sembra una decisione da approfondire. Il canale di scolatore deve essere continuamente igienizzato, come verrà fatto?".