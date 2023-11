Igiene urbana, Bordighera costituisce una commissione di studio

Bordighera costituisce una commissione di studio in materia di igiene urbana. E' stata approvata all'unanimità in serata durante la seduta del consiglio comunale.

"Vorremmo costituire questa commissione perché ci siamo resi conto, sia noi sia gli amministratori del altri comuni del comprensorio che hanno ricevuto il capitolato, che è veramente insufficiente e incongruente" - spiega l'assessore Giovanni Allavena - " Hanno previsto per il Montenero uno spazzamento raro. L'Arziglia, Borghetto e Sasso, che sono centri ben abitati, le hanno denominate 'case sparse'. I servizi, quindi, sono totalmente insufficienti se paragonati a quelli che riceveva Bordighera nel capitolato che c'era prima. Visto che ci sembra assurdo doverci gestire questo sistema di servizio abbiamo pensato di coinvolgere alcuni consiglieri comunali di minoranza per darci un mano e fare qualcosa di utile per dare un buon servizio di igiene urbana. Abbiamo nominato un tecnico che ci darà una mano a fare questo lavoro fermo restando che siccome è un appalto pubblico c'è il quinto d'obbligo che ci consentirà di fare delle modifiche ma non totali".

"Volevo ringraziare Allavena perché è una bella cosa. E' un bel modo di lavorare che potrà portare a qualche conclusione positiva" - commenta il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi.

La commissione sarà formata dai consiglieri comunali Laura Pastore, Mauro Bozzarelli, Massimiliano Di Vito, Alessandro Albanese e Giuseppe Trucchi. Il membro esperto sarà Sergio Giribaldi.