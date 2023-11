Bordighera, Trucchi chiede una commissione informativa sulla riqualificazione della passeggiata mare: mozione accolta

"Chiedo che sindaco e giunta si attivino per fare una commissione dedicata o dare un'informativa attuale alla popolazione su come verrà definitivamente la passeggiata a mare. Chiedo un confronto rispettoso verso la cittadinanza" - dice il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi spiegando la mozione presentata dal gruppo consiliare ‘Insieme’, durante la seduta odierna del consiglio comunale a Bordighera, in merito ai lavori di riqualificazione della passeggiata mare.

"La mozione ha lo scopo di chiedere ai consiglieri comunali di spingere il sindaco a una presentazione più dettagliata di quello che è il progetto di rifacimento della passeggiata mare con una commissione dedicata, che si doveva svolgere il 5 settembre e che poi è stata annullata" - afferma il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "E' un invito al sindaco di procedere, anche con cartellonistiche, a illustrare il progetto visto che c'è molta confusione tra la popolazione".

"Alla cittadinanza sono già state spiegate più di una volta con conferenze stampa e articoli" - replica il vicesindaco e assessore Marco Laganà - "Le araucarie non verranno toccate. In un tratto, visto la presenza di un'araucaria, la ciclabile verrà deviata. Incontreremo i progettisti e chiariremo i dettagli sulle panchine. Domani dovrebbe arrivare un'altra campionatura per quello che riguarda la pavimentazione, che sarà subito il lavoro che verrà svolto dopo la sistemazione dei sottoservizi che sta procedendo bene, e in quell'occasione maggioranza e minoranza saranno invitate a vedere le campionature. Ne sono state consigliate cinque-sei con uno spessore di dieci-dodici centimetri. Abbiamo un po' di margine di scelta sui generi di pavimentazioni. La ciclabile andrà a passare attaccato al sedime ferroviario. L'arredo urbano lo vedremo in seguito. Approviamo la sua mozione per evitare altre strumentalizzazioni".

La mozione è stata approvata all'unanimità.