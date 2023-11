Attività commerciali e produttive, Bordighera contro l'evasione dei tributi locali: approvato nuovo regolamento

Approvato, con un voto contrario e uno astenuto, il regolamento disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto al fenomeno dell'evasione dei tributi locali per attività commerciali e produttive durante il consiglio comunale di questa sera a Bordighera.

"Con il nuovo regolamento diamo continuità a regolamenti già esistenti differenziando le somme. L'ufficio nel suggerire questi importi ha ritenuto le due misure diverse in termini di incidenza sull'attività commerciale" - spiega il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito durante la seduta odierna del consiglio comunale.

"La normativa riguarda la sospensione della licenza per gli importi dai 5mila euro in su. Se un'attività ha un'occupazione di suolo pubblico, prima si toglie il dehor, se invece non ha occupazione di suolo pubblico si interviene sulla licenza con conseguente chiusura dell'attività" - fa sapere il primo cittadino.