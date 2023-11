Bordighera, Ingenito: "Servono oltre 21 milioni di euro per interventi a protezione della passeggiata mare"

"Servono oltre 21 milioni di euro per interventi a protezione della passeggiata mare che non sono nelle casse comunali. Ci sono alcuni interventi che consideriamo fondamentali. Abbiamo chiesto alla protezione civile un intervento urgente e tempestivo. Stiamo valutando quali possano essere interventi che possano essere finanziati con avanzi di amministrazione in tempi rapidissimi" - ha annunciato durante la seduta odierna del consiglio comunale il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - "Abbiamo rinnovato con la Regione in maniera tempestiva tutto quello che è il piano di interventi che diventa ormai indispensabile a tutela e protezione del lungomare, degli stabilimenti e di tutte le attività economiche che ci sono sul lungomare, soprattutto dopo le ultime mareggiate".

E' stato approvato, con due voti contrari, in serata in consiglio comunale a Bordighera il documento unico di programmazione per il periodo 2024-2025-2026. "Il documento unico di programmazione è un documento che viene predisposto ogni anno su base triennale e viene diviso in due documenti che riguardano quello che definisce le linee programmatiche di mandati dell'amministrazione e, successivamente, in fase di approvazione di bilancio se ci sono degli aggiornamenti vengono inseriti all'interno di questo documento. Poi questo si declina in tutte le voci di intervento che ogni amministrazione prevede tra quelle che sono le spese di investimento e correnti" - dice il sindaco Vittorio Ingenito - "Le linee di mandato sono quelle che ripercorrono in maniera puntuale tutto il programma di bilancio. Particolare attenzione su ospedale e su igiene urbana. Avremo un piano urbanistico comunale da approvare in tempi rapidi. 180mila euro sono stati destinati per la predisposizione del nuovo piano urbanistico comunale. Sui lavori pubblici vi sono una serie di interventi che sono stati pianificati".

"Sulla sicurezza e videosorveglianza abbiamo ottenuto fondi del Pnrr. Oltre 1 milione di euro dovrebbe essere sufficiente per dotare la città di quelle strutture indispensabili per arrivare a quell'efficienza così ambita. Su commercio e strutture ricettive sono stati proposti degli incentivi, pari a 200mila euro, finalizzati all'apertura di nuove strutture alberghiere. Tanti interventi portati avanti su sport, cultura, Villa Regina, il porto" - sottolinea Ingenito - "Sulle frazioni abbiamo stanziato un intervento per oltre 20mila euro sulla progettazione del muro per il cimitero di Sasso e 100mila euro per interventi sui cimiteri".