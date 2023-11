Ora anche Sanremo potrà contare sull’elisoccorso notturno: primo volo a Capo Verde (foto e video)

Adesso è tutto vero: anche Sanremo potrà contare sul servizio di elisoccorso notturno. Questo pomeriggio è stata inaugurata a Capo Verde l’elisuperficie che consentirà agli elicotteri di Regione Liguria e Vigili del Fuoco di atterrare anche al calare del buio. È stata intitolata a Matteo Morselli, 18enne sanremese morto in un incidente stradale nel 2018, la cui famiglia ha donato 15 mila euro utili alla realizzazione del progetto.

Sanremo era rimasto uno degli ultimi grandi centri abitati del Ponente a non consentire l’atterraggio dei mezzi di soccorso dopo il tramonto. Ora gli elicotteri potranno atterrare e decollare a qualsiasi ora del giorno e della notte, un presidio di sicurezza in più per la cittadinanza, un sistema rapido e sicuro per il trasferimento dei pazienti più gravi agli ospedali di Pietra Ligure e Genova.

Le interviste