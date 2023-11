Elisoccorso notturno a Sanremo: per il via libera manca solo l’ok della Prefettura

È in dirittura d’arrivo la procedura tecnica e burocratica per portare anche a Sanremo del servizio di elisoccorso notturno. I lavori sono stati eseguiti, la piazzola di atterraggio a Capo Verde, in zona Bussana, è pronta e dotata di tutti i sistemi per accogliere l’elicottero del 118 anche al calare del buio. Servizio fondamentale specie in autunno e in inverno quando il sole tramonta prima. Già altre zone del Ponente sono pronte per consentire l’atterraggio anche al calare del buio e ora, finalmente, anche Sanremo potrà innalzare il livello e la qualità del soccorso in zona.

Quando? Il Comune sta attendo solamente l’ok della Prefettura, poi sarà il momento del taglio del nastro per la rinnovata piazzola di Capo Verde che sarà intitolata a Matteo Morselli, morto a 18 anni in un incidente stradale nel 2018. La famiglia di Matteo si è fatta avanti con una donazione di 15 mila euro che è servita per sistemare la piazzola e renderla utilizzabile anche dopo il tramonto. E così l’elisuperficie di Capo Verde si chiamerà “Area Elisoccorso Matteo Morselli”.