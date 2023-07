L’elisoccorso notturno a Sanremo è realtà: affidati i lavori per la piazzola di Capo Verde

L’elisoccorso notturno a Sanremo è pronto a diventare realtà. Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno dato l’ok all’intervento da 30 mila euro necessari per aggiornare la piazzola di atterraggio in zona Capo Verde. I lavori sono stati pianificati a seguito della relazione della Commissione Tecnica Elisoccorso di Regione Piemonte che ha ritenuto il sito idoneo elencando poi le modifiche necessarie per poter dare il via al servizio. Il Comune ha quindi deciso di affidare i lavori alla ditta locale ‘Cuttellè’ appoggiandosi al principio di rotazione previsto per gli appalti di valore inferiore a 150 mila euro.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di chiudere la pratica entro fine settembre. Lo ha annunciato il sindaco Alberto Biancheri a Poggio, in occasione del torneo di calcio intitolato alla memoria di Matteo Morselli, morto a soli 18 anni in un incidente stradale nel luglio del 2018. Proprio la famiglia di Matteo ha deciso di cofinanziare i lavori con una donazione di 15 mila euro in memoria del figlio al quale verrà poi intitolato lo spazio di Capo Verde.

Ora, completato l’affidamento, non resta che attendere l’inizio dei lavori. Poi anche Sanremo, come molte altre località liguri, potrà contare sull’elisoccorso anche al calare del buio. Un servizio fondamentale durante la notte, ma anche nel tardo pomeriggio durante l’autunno e l’inverno quando il buio non consentiva l’atterraggio in zona allungando mi molto i tempi per il soccorso.