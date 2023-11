Bordighera, visita del Governatore Oscar Bielli al Lions Club Bordighera Otto Luoghi

Il 7 novembre scorso, presso il Grand Hotel del Mare di Bordighera, è stata organizzata la consueta visita annuale del Governatore al club bordigotto.

"Accompagnato dal Presidente di Zona 4B Aurelio Negro e dal primo Vice Governatore Vincenzo Benza, il Governatore Oscar Bielli ha partecipato al Direttivo del Lions Club Bordighera Otto Luoghi presieduto da Maura Lanteri: sono stati illustrati i services già conclusi, quelli in corso di organizzazione e gli obiettivi generali di questo anno lionistico, molto apprezzata dai membri del Direttivo la relazione del Governatore che ha indicato gli obiettivi distrettuali ed il suo impegno per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio.

Terminata la riunione si è passati alla parte conviviale della serata, brillantemente diretta dal cerimoniere distrettuale Nicoletta Nati: oltre ai Soci ed ai vertici del Distretto 108Ia3 sopra citati, hanno partecipato numerosi amici del Club e tanti officer distrettuali. Erano presenti Luigi Amorosa, Liria Aprosio, Erika Demaria e Giorgio Marenco, tutti del Lions Club Ventimiglia, e Antonio Francesco Morone del Lions Club Canale Roero. Graditissime le presenze del sindaco di Vallecrosia Biasi Armando e del vice sindaco di Bordighera Laganà Marco, in rappresentanza dei territori in cui opera il Lions Club Bordighera Otto Luoghi.

Nel corso della serata la Presidente Lanteri, insieme al sindaco di Vallecrosia Biasi, ha comunicato ufficialmente al Governatore ed a tutti gli astanti che a breve nella cittadina rivierasca verrà intitolata una via a Melvin Jones, fondatore dell’Associazione internazionale dei Lions Clubs. Oscar Bielli, complimentandosi per questa iniziativa, ha confermato la sua gradita presenza il giorno dell’inaugurazione.

Il Governatore si è complimentato per la gradevolissima serata svolta in pieno spirito lionistico ed ha quindi consegnato pin e riconoscimenti ai Soci del Club che si sono distinti per le loro attività di servizio: Lorenzo Prette, Germano Pellegrino, Sara Guglielmi, Fabrizio Condrò, Enzo Costagliola e Domenica ‘Mimma’ Espugnato.

Con in consueto scambio dei guidoncini tra la Presidente ed il Governatore, la serata si è conclusa con piena soddisfazione di tutti i presenti. Il Direttivo del Lions Club Bordighera Otto Luoghi ringrazia il Grand Hotel del Mare e tutto il suo staff per l’ospitalità e l’organizzazione".