Ventimiglia, una piazza di solidarietà con Unicef: Pro Loco Intemelia 26 e Collettivo ART.e insieme per i bambini

Una piazza all’insegna della solidarietà con i volontari della Pro Loco Intemelia 26 e il Collettivo ART.e, presenti al fianco della delegazione provinciale di Unicef per l’iniziativa “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere”. Una mattinata dedicata alla raccolta fondi per aiutare i bambini e i ragazzi colpiti nel mondo da guerre, povertà, malnutrizione e crisi climatiche. Tra gli ulivi dipinti sulle tavole degli artisti locali, il gazebo Unicef ha richiamato centinaia di cittadini, impegnati nello shopping del fine settimana, tra i quali anche numerosi francesi.

La campagna “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere” porta con sé un duplice messaggio: raccogliere fondi per sostenere i programmi dell’Unicef destinati ai bambini e alle bambine più vulnerabili e, allo stesso tempo, ricordare quanto oggi sia necessaria la pace. «I bambini e le bambine hanno bisogno di pace», è il messaggio che ha accompagnato l’iniziativa, che ha fatto registrare una buona raccolta attraverso la vendita di piccoli ulivi, simbolo di pace e resilienza, gadget e opere Unicef.

La giornata ha rappresentato anche un esempio di sinergia territoriale tra diverse realtà associative, unite da uno spirito di servizio e dalla volontà di mettere il volontariato al servizio della comunità e di chi vive situazioni di maggiore difficoltà. «Quello dell’Unicef è un impegno costante e storico, portato avanti da un’organizzazione mondiale che deve essere sostenuta e promossa», sottolinea la Pro Loco Intemelia 26, ribadendo la volontà di continuare a collaborare a iniziative di carattere solidale.

Le attività benefiche proseguiranno fino alla fine dell’anno, con nuovi appuntamenti dedicati alla promozione della solidarietà e alla sensibilizzazione sociale. La Pro Loco Intemelia 26 invita inoltre i cittadini a partecipare alla vita dell’associazione, una giovane realtà che sta muovendo i primi passi e che necessita dell’impegno e della collaborazione di nuovi volontari.

Chi fosse interessato ad aderire può inviare la propria richiesta all’indirizzo prolocointemelia26@libero.it.