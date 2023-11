Giornata Calviniana a Sanremo con due passeggiate: al mattino ‘La Strada di San Giovanni’ e nel ‘Pomeriggio Calvino in Città’

Domenica 12 novembre a Sanremo + in programma una Giornata Calviniana con la svolgimento di due passeggiate: al mattino ‘La Strada di San Giovanni’ e nel ‘Pomeriggio Calvino in Città’.

Al mattino con una bella passeggiata, percorreremo i luoghi frequentati dallo scrittore quando saliva alle campagne paterne di San Giovanni. Alle spalle del centro di Sanremo vi è un mondo ormai dimenticato, fatto di "beodi", campagne, sentieri e mulattiere, in parte soffocati dal cemento, ma ancora in parte presenti; i luoghi tanto amati da Mario Calvino (il botanico padre di Italo) e tanto invisi ad Italo. Molte cose descritte esistono ancora; il ponte di Tasciaire, il "beodo", la centrale elettrica, il Palais d'Agrà,la casa di San Giovanni e la chiesa. Luoghi che Italo ha sapientemente descritto nei racconto autobiografico "La strada dì San Giovanni" un amarcord di tempi e luoghi ormai andati, dispersi e sepolti, che ritroveremo, in parte, quasi miracolosamente intatti, risalendo verso la zona di San Giovanni, dove c'erano le campagne dei Calvino.

RITROVO: In Piazza Colombo sotto il "pino", alle ore 9.45 Costo della visita 10 euro Ragazzi fino a 15 anni gratis

Durata tre circa (due ore di cammino in salita). Dislivello 250 metri, si raccomandano scarpe comode. Prenotazione obbligatoria tel. o via whatsapp al 327 0824866

Ai pomeriggio andremo a vedere la Villa Meridiana dove abitò, ci sposteremo poi nella città vecchia, che conosceva benissimo, per arrivare davanti al luogo dove frequentò il liceo e poi davanti al cinema Centrale ed alla scuola dove fece le elementari. Termineremo infine con uno dei luoghi che Calvino amava di più: il porto. Durante il percorso saranno letti brani di suoi racconti, nei luoghi dove furono ambientati.

