Festival di Sanremo 2024: confermata la nave da crociera, il palco in piazza e il villaggio delle radio

Come sarà il Festival 2024? Lo scheletro della manifestazione è praticamente pronto e, dopo l’ultima anticipazione di Amadeus dall’amico Rosario (che a sua volta aveva già spoilerato il ‘glass’ di Viva Rai Due), per la kermesse canora matuziana si prospetta un’altra super edizione, che andrà a confermare le certezze dello scorso anno, il primo dopo i blocchi dettati dalla pandemia.

Via libera al palco in piazza Colombo, che quest’anno potrà essere anche più grande grazie alla rimozione degli ex uffici, bar e ristoranti. Ma anche grande attenzione a Santa Tecla con gli appuntamenti proposti dalla Rai ed a piazza Borea D’Olmo che ospiterà gli sponsor e la Siae.

Confermato anche il villaggio delle radio, che tanto successo aveva avuto lo scorso anno, così come la nave Costa Smeralda, con la compagnia che sta già vendendo la crociera del Festival. A bordo ci saranno i collegamenti serali con l’Ariston mentre i passeggeri potranno scendere a terra per vivere l’atmosfera della kermesse.

Intanto, sempre in tema musicale, prosegue ‘Area Sanremo’ con l’attesa festivaliera che è anche puntata su ‘Sanremo Giovani’, il format del 19 dicembre al Casinò, che farà trampolino di lancio al mese che poi farà da preludio alla gara. Insomma a Sanremo è sempre Festival.