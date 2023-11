Sanremo: la campagna elettorale prende quota, tra incontri ad alti livelli e prime candidature

Sondaggi, cene, colloqui e contatti. La campagna elettorale per le prossime elezioni Amministrative di Sanremo non è ancora partita, ma possiamo tranquillamente affermare che siamo in fase di vero ‘riscaldamento’.

Se, da una parte i sondaggi continuano ad essere commissionati lasciando anche un po’ il tempo che trovano, dall’altra invece le riunioni si fanno sempre più serrate per capire come si presenteranno gli schieramenti. Mentre sembra ben assemblato quello del centrodestra, con i tre partiti uniti e con le idee ben chiare (in attesa di un avvicinamento anche ‘civico’), nelle ultime ore circola insistentemente la voce di un incontro tra la componente di ‘Anima’, l’associazione che vede al suo interno Alessandro Sindoni, Sergio Tommasini e quello che da più parti viene dato come il candidato a sindaco Alessandro Mager, e (scusate il gioco di parole) l’anima civica dell’attuale Amministrazione comunale.

Bocche ovviamente super cucite sul colloquio che, però, sul piano politico e di ‘spostamento’ degli equilibri, può risultare importante per le prossime elezioni matuziane. Da diversi mesi, infatti, si cerca di capire dove poserà le proprie attenzioni l’importante fazione civica che fa capo all’attuale primo cittadino, impossibilitato a ricandidarsi dopo due mandati.

Sempre in tema di incontri, anche la stessa attuale maggioranza si è riunita nelle ultime ore e, secondo le classiche voci di corridoio, uno degli argomenti in discussione è stato proprio il futuro di chi, oggi sostiene Alberto Biancheri.

Mentre il centrosinistra sembra sempre più compattarsi attorno al nome di Fulvio Fellegara, ora si attendono le conferme dei nomi di chi, invece, si candiderà per gli schieramenti che sembrano più vicini a contendersi il futuro governo della città. Visti gli ultimi sondaggi sembra sempre più preponderante la candidatura di Mager per il gruppo civico legato ad ‘Anima’, mentre dal centrodestra la bilancia pende verso Gianni Rolando, con la novità Luca Lombardi, ma con qualche nome ‘papabile’ tenuto ancora nel cassetto.

Intanto, sabato prossimo verrà presentata ‘Progetto Comune’, lista di sinistra che riunisce i Verdi, Sinistra Italiana, Sanremo Attiva, Rifondazione Comunista ed Unione Popolare. Chi sarà il candidato? Due i nomi in lizza, tra Fabio Ormea e Robert Von Hackwitz. Non è ancora escluso un accordo con il PD per un candidato unico.