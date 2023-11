Sanremo: torna l’appuntamento con sport e salute, domenica la seconda edizione della corsa di beneficenza ‘HBrun’

Dopo il successo della scorsa edizione che ha permesso di donare un defibrillatore alla Croce Rossa di Sanremo, domenica prossima torna l’HBrun (heart & brain run), la trail run a scopo benefico nata con l’intento di avvicinare le persone allo sport per contrastare le malattie cardiovascolari.

Il percorso si snoda lungo 10 km con un dislivello di 500 metri che percorre le prime colline dell’entroterra sanremese, regalando splendidi punti panoramici della nostra città. La partenza è prevista in piazza Borea D'olmo alle 9; l’arrivo nella medesima piazza (premiazione alle 11 circa). Sarà possibile anche partecipare alla l’HBrun camminando. La gara non è competitiva. Previsto intrattenimento per bambini alle 9. L’incasso sarà nuovamente devoluto in beneficenza per acquistare materiale medicale che verrà donato alla “Pubblica assistenza volontari Sanremo soccorso”.

Modalità di iscrizioni (costo 15 euro):

- di persona sabato in piazza Borea D’Olmo dalle 14.30 alle 16 oppure il giorno della gara dalle 7 alle 8.30

- online al link

“La trail run a scopo benefico – commentano gli assessori allo sport Giuseppe Faraldi e alla cultura Silvana Ormea – sottolinea il ruolo dell’attività fisica a sostegno della salute, in un’ottica di promozione di uno stile di vita sano in riferimento, soprattutto, alle malattie cardiovascolari. Rinnoviamo i ringraziamenti al consigliere Paolo Masselli per l’impegno profuso nell’aver organizzato anche questa seconda edizione, il cui ricavato sarà nuovamente devoluto in beneficenza”.

“Dopo il successo dello scorso anno – conclude il consigliere comunale Paolo Masselli – abbiamo deciso di riproporre questa manifestazione non competitiva. Una nuova occasione per diffondere la cultura della prevenzione e del benessere fisico, raggiungibile anche grazie allo sport e al movimento”.