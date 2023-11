Sanremo: intervento alla nonna 94enne, famiglia ringrazia reparto di Otorinolaringoiatria

Una famiglia di Taggia ha voluto elogiare l'operato dei medici dell'Ospedale Borea di Sanremo. La loro testimonianza riguarda l'esperienza avuta con il personale del nosocomio durante il ricovero dell'anziana nonna, Emilia Pozzetto Stocco di 94 anni.



"Vogliamo ringraziare sentitamente il professore Marco Giudice e tutto il reparto di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Sanremo per il riuscito alla nostra Emilia Pozzetto Stocco. A 94 anni è stata sottoposta ad un intervento testa collo e in questi giorni di ricovero abbiamo potuto toccare con mano la professionalità di tutte le persone che lavoravano nel reparto. Lei è mamma di tre figli, nonna di sei nipoti e bisnonna di quindici pronipoti, è andato tutto bene e la bravura riscontrata in questo reparto permette oggi a tutti noi di continuare a gioire della importante presenza della nostra amata nonna".